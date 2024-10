L’espai Mammuthus de la Canonja obrirà durant el primer trimestre del 2025

Publicat per Álvaro Rodríguez Verificat per Creat: Actualitzat:

L’espai Mammuthus de la Canonja obrirà les portes finalment durant el primer trimestre de 2025, segons estimen fons del consistori. D’aquesta manera, la inauguració prevista s’ha endarrerit un any, ja que estava prevista pels primers mesos d’aquest 2024. Des de l’Ajuntament asseguren que l’equipament està completament enllestit i ara ha sortit a licitació el servei d’atenció al visitant i la gestió de l’espai, últim pas necessari.

El valor estimat d’aquest contracte és de 878.723,82 euros per una durada de dos anys, amb possibilitat de pròrroga per dos anys més.

El termini per presentar ofertes a aquest projecte és el 27 de novembre d’aquest any, tot i que s’espera que l’adjudicació definitiva es prolongui uns mesos més, aconseguint la inauguració del centre durant amb l’entrada de l’any vinent.

Amb aquesta licitació es preveu cobrir els serveis d’atenció al visitant així com la gestió d’activitats didàctiques , la promoció turística i la comercialització de l’equipament. L’espai Mammuthus pretén servir com a centre d’interpretació del jaciment arqueològic del Barrac de la Boella així com un pol de turisme cultural al municipi de la Canonja i el Camp de Tarragona.

El centre va rebre el 2023 un important fons de materials arqueopaleontológics procedents de l’Institut Català de Paleoecologia Humana i Evolució Social, encarregats de restaurar i consolidar bona part de les peces originals que seran exposades a l’equipament museístic.

Ubicat a la finca del Mas de l’Hort de l’Abeurador, una antiga masia rehabilitada al nucli urbà de la Canonja, Mammuthus promet ser un espai «únic i singular per conèixer la prehistòria i les primeres poblacions humanes del Camp de Tarragona». En total, es compta amb 1.000 metres quadrats amb recursos interactius que faran «retrocedir un milió d’anys» als visitants. El centre obrirà de dimarts a diumenge de 10 a 18.30 hores durant l’horari d’estiu i amb horari reduït de durant la temporada d’hivern.

El centre acollirà activitats dirigides especialment a les escoles, però també per a famílies i públic general. A més de l’espai museístic, també comptarà amb una botiga de diferents productes relacionats amb l’objecte que es tracta a l’equpament.