Torredembarra preveu congelar l'IBI i la taxa de residus domiciliaris per al 2025

L'equip de govern de Torredembarra ha anunciat que no s'aplicaran increments ni en l'Impost sobre béns immobles (IBI) ni en la taxa de gestió de residus domiciliaris per a l'any 2025. Aquesta mesura arriba després dels augments aplicats el 2024 per afrontar la situació econòmica i complir amb les normatives europees en gestió de residus. «Després de l'esforç realitzat aquest any, no es preveuen noves pujades», ha explicat l'alcalde, Vale Pino, durant la presentació de la proposta de modificació de les ordenances fiscals.

En la roda de premsa, on també han participat Eduard Rovira, regidor d'Hisenda, i Xavier Suàrez, regidor de govern, s'ha destacat que la congelació de l'IBI i la taxa de residus permetrà estabilitat després d'un any de reajustaments. Segons Rovira, l'objectiu és mantenir les ordenances sense canvis importants, excepte per fer ajustos necessaris per ajustar el cost dels serveis.

Reducció de la taxa de residus comercials

Una de les principals novetats per al 2025 serà la modificació de la taxa de residus comercials. S'introduiran nous trams en funció de la superfície dels establiments, amb coeficients més baixos, adaptant-se així a la mida dels comerços. L'alcalde Pino ha destacat que aquesta mesura segueix l'objectiu de «qui més contamina, més paga» i ha remarcat la necessitat de continuar reduint la fracció de rebuig per minimitzar els elevats costos del tractament d'aquests residus.

Ajustos en els serveis municipals

Els ajustos previstos per a les ordenances fiscals del 2025 es basen en estudis sobre els costos dels serveis. Es pretén ajustar les tarifes dels serveis municipals, especialment aquells que són deficitaris i no obligatoris per a municipis de menys de 20.000 habitants, com és el cas de Torredembarra. Vale Pino ha subratllat que aquests ajustos són essencials per corregir els dèficits, tenint en compte que el municipi rep menys aportacions de l'Estat.

Altres modificacions destacades

Entre les altres mesures aprovades, destaquen l'increment de les quotes setmanals del Casal d'Estiu Municipal, la derogació de la bonificació del 90 % de l'Impost sobre construccions, instal·lacions i obres (ICIO) per projectes d'energia solar no obligatoris, i la creació d'una nova taxa per serveis relacionats amb els animals de companyia. També es proposa una nova tarifa per a la tramitació d'informes d'accidents de trànsit, que augmenta de 13,10 a 39 euros.

Aquestes modificacions responen a la necessitat d’ajustar els serveis municipals a la realitat econòmica del municipi i garantir que els ingressos cobreixin els costos, sense sobrepassar els límits legals establerts.