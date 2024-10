Arrenca la restauració dels Prats d'Albinyana amb una inversió de 2,3 MEUR

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

Les obres de restauració dels Prats d'Albinyana de Vila-seca - Xarxa Natura 2000 arrenquen per recuperar aquest espai natural de gran valor mediambiental i paisatgístic, de 37,78 hectàrees. Els seus responsables han explicat aquest dimecres que s'ha fet una diagnosi per cartografiar les espècies que s'hi alberguen, com l'escarabat blau o la papallona tigre, per protegir-les. A més, ja han començat els treballs per treure runes, brossa i espècies invasores.

Amb un pressupost de 2,3 milions d'euros, les obres s'executaran en un termini d'un any. «És l'actuació de restauració de les zones humides més important que hi ha actualment de Catalunya», ha dit el cap del Departament d'Acció Climàtica i Territori del Port de Tarragona, Rafael López.