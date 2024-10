El terror arriba als carrers de Salou amb la tercera edició de ‘Salouween’

Publicat per Álvaro Rodríguez Verificat per Creat: Actualitzat:

Salou ja ho té tot a punt per celebrar la tercera edició de Salouween el programa que omplirà d’activitats terrorífiques el municipi durant dues setmanes, del 25 d’octubre al 3 de novembre.

De fet, una setantena d’establiments comercials ja estan participant a través del repartiment de caretes i el concurs de decoració d’aparadors impulsat per Shopping Salou. Els clients que visitin els comerços participants entraran en el sorteig d’entrades per PortAventura.

Aquests establiments cobraran també força el divendres amb el Truc o Tracte on la canalla podrà recollir en ells llaminadures. Els nens també tindran protagonisme el 31 d’octubre amb una festa infantil a la plaça del Carrilet.

A la tarda, els ‘monstres i zombis’ sortiran de la Masia Tous per recórrer els carrers amb l’habitual Salouween Parade, ampliada a quatre companyies aquest any. Durant el dia es farà una ‘marató de maquillatge’ per a tots els nens que vulguin participar.

Aquella mateixa nit, la plaça del Teatre Auditori acollirà un espectacle de teatre de terror Esta peli ya la he visto, estrenada al Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Sitges. En aquesta experiència escrita per Cristina Muñoz i produïda per Ahura Teatre, públic i actors podran interactuar.

Per cloure la celebració, de l’1 al 3 de novembre arribarà de nou el Salouween Street Festival, que portarà al Passeig Jaume I gastronomia, animació i música en directe. L’horari s’ha ampliat aquesta edició de les dotze del matí a les dotze de la nit. Segons apunta el consistori, aquest espai busca «dinamitzar l’economia local i oferir un entreteniment continu als visitants», amb «molt bona rebuda per les dues parts».

Per a Pere Granados, alcalde de Salou, activitats com aquesta «demostren que el municipi i el sector turístic són vius després de la temporada estival». El batlle assegura que «les dades d’ocupació són molt altes actualment» i esperen «poder mantenir-les així durant 365 dies l’any».