Salou desmenteix les acusacions del regidor de Cambrils sobre el 'top manta' i defensa la seva gestió

La Regidoria de Seguretat Ciutadana de Salou ha emès un contundent comunicat en resposta a les declaracions del regidor de Seguretat Ciutadana de Cambrils, Enrique Arce, que va catalogar el municipi salouenc com «La seu social de tot el conglomerat del top manta, des de Sitges fins a Peníscola» en una entrevista al digital RevistaCambrils.cat. Segons el regidor de Salou, Sebastià Domínguez, aquestes afirmacions són «falses» i «desafortunades», i no tenen cap fonament, ja que el 'top manta' no constitueix una problemàtica a Salou gràcies a les mesures preventives que s'han implementat durant anys.

En el comunicat, Domínguez ha rebutjat categòricament les declaracions del regidor cambrilenc, titllant-les d'un intent de «justificar la seva inactivitat i inoperància» traslladant la responsabilitat al municipi veí. El regidor de Salou ha destacat que la Policia Local ha fet una «feina policial i social preventiva i efectiva» que ha evitat l'aparició del fenomen de la venda il·legal al carrer. A més, recorda que en la darrera Junta Local de Seguretat, celebrada el mes de setembre, es va constatar que Salou no té aquest problema.

Domínguez també ha lamentat que, segons defensa, Arce mai hagi buscat el diàleg amb Salou ni hagi proposat solucions concretes per combatre aquesta situació que afecta Cambrils. Ha criticat la seva «intoxicació i confusió» a l'intentar atribuir el problema a la proximitat dels límits municipals, la qual cosa, segons ell, genera una falsa percepció que el 'top manta' és una realitat a Salou, quan en realitat és un fenomen que es concentra a Cambrils.

El regidor salouenc ha expressat la seva «perplexitat» davant les acusacions que Salou seria la «central del top manta», rebutjant de forma categòrica aquesta afirmació com a «arbitrària i poc contrastada». Domínguez ha fet una crida a Arce perquè, si té coneixement d'activitats delictives, les denunciï a les autoritats competents, com és la seva obligació.

Finalment, el comunicat conclou que Salou continuarà treballant amb la mateixa «fermesa i dedicació» per garantir la seguretat i la convivència, assegurant que la gestió preventiva del municipi ha estat clau per evitar la venda il·legal i altres accions delictives en el seu territori.