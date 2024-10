L’Ajuntament de Salou reclama 327.000 euros a Salou Net per frau

Publicat per Álvaro Rodríguez Verificat per Creat: Actualitzat:

El consell plenari de l’Ajuntament de Salou votarà aquest dimecres la resolució d’un expedient sancionador a la UTE Salou Net, anterior concessionària del contracte de la brossa i la neteja del municipi. Segons detalla el regidor de Neteja Viària i Residus, Sebastià Domínguez, el novembre del 2023 el consistori va incoar un expedient contradictori a l’empresa per interpretar i determinar si havia actuat de manera fraudulenta durant la seva concessió.

Concretament, aquesta iniciativa buscava demostrar que Salou Net, formada per Urbaser i Nordvert, no va destinar el 75% dels imports satisfets en les diferents revisions de preus aprovades per pagar els increments salarials dels treballadors i treballadores de l’empresa, tal com s’havia acordat. Des del consistori assenyalen que aquest fet suposa una «vulneració del principi de bona fe i confiança legítima».

Finalment, l’expedient ha esdevingut com a contradictori i sancionador, portant a l’Ajuntament de Salou a reclamar els imports satisfets per valor de 327.000 euros per presumpta actuació fraudulenta.

El consistori salouenc va trencar les relacions amb Salou Net el 2022, dos anys abans de la finalització del contracte, amb l’objectiu de realitzar un nou plec que millorés aquest servei. No obstant això, la nova concessió no s’ha pogut formalitzar fins al març d’aquest any, quan GBI Paprec va agafar les rendes del servei amb un import de més de 100 milions d’euros durant dotze anys. L’Ajuntament de Salou assegura que aquest nou contracte «permet millorar la qualitat de vida dels seus veïns i millorar la recollida selectiva gràcies al porta a porta».