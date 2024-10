La Fundació PortAventura celebra el cinquè aniversari del Dreams Village

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

PortAventura Dreams Village, el projecte solidari amb més impacte de la Fundació PortAventura, compleix cinc anys afavorint la recuperació emocional a través de l'oci de menors que pateixen una malaltia greu i es troben en risc d'exclusió social. Des de la seva obertura la iniciativa ha acollit a prop de 1.000 famílies i espera continuar creixent després de la inauguració de quatre cases més el passat mes de maig.

El Dreams Village té capacitat d'acollir cada any fins a 400 famílies a les quals ofereix l'oportunitat de gaudir durant una setmana, i de manera totalment gratuïta, d'allotjament i oci com a part de la seva teràpia emocional i de recuperació. Compta, en un espai de 8.850m2, amb 10 cases de 135m2 cadascuna, sense barreres arquitectòniques, amb espais lúdics, com una zona aquàtica i àrees verdes, una Cruyff Court i sales polivalents. A més, l'estada inclou accés als tres parcs de PortAventura World i activitats lúdic-terapèutiques dirigides pels voluntaris de la Fundació PortAventura.

Per fer-ho possible, la Fundació PortAventura, que treballa per aconseguir la integració d'infants joves vulnerables des del 2011, compta amb una àmplia xarxa de col·laboradors entre els quals hi ha hospitals, empreses privades i altres fundacions. De fet, col·labora estretament amb els principals hospitals maternoinfantils a Espanya, com l'Hospital Sant Joan de Déu, l’Hospital Vall d'Hebron i l'Hospital Infantil Universitari Niño Jesús de Madrid que s'encarreguen de la selecció de les famílies que visiten el Dreams Village. Un comitè científic dels centres valora la situació clínica dels petits, en base a les propostes dels seus professionals sanitaris.

En el marc de l'aniversari, Ramon Marsal, president de la Fundació PortAventura, ha volgut traslladar «el nostre més sincer agraïment a voluntaris i col·laboradors en aquesta commemoració. La nostra il·lusió és seguir complint anys amb aquest projecte, i la implicació de tots és crucial per mantenir i expandir la capacitat del Dreams Village».

El projecte ha estat possible gràcies a empreses, entitats i particulars. Entre elles destaquen la Fundació 'la Caixa' i Transgourmet, que han col·laborat per fer realitat l'ampliació del Dreams Village, inaugurada el passat mes de maig.

Amb la mirada posada en el futur, la Fundació PortAventura busca forjar nous llaços amb hospitals de comunitats autònomes d'Espanya amb les quals encara no ha tingut l'oportunitat de col·laborar i fins i tot obrir el projecte internacionalment, a països com França.