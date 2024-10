Constantí treu a licitació el servei de l’acte d’encesa de llums de Nadal

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

L'Ajuntament de Constantí va publicar el passat 15 d’octubre les bases per a la licitació del servei d’organització de la festa de l’encesa de llums de Nadal de desembre de 2024, 2025 i 2026, l’organització, disseny i muntatge de carrosses reials per a la Cavalcada de Reis de gener de 2025, 2026 i 2027, i el muntatge del campament dels Reis Mags al Pavelló Poliesportiu municipal per a gener de 2025, 2026 i 2027.

Es tracta d’alguns dels actes festius més importants de la programació nadalenca a Constantí. Aquest any, l’acte d’encesa de llums es farà el dia 29 de novembre, el campament reial s’instal·larà els dies 4 i 5 de gener al Pavelló Poliesportiu, mentre que la Cavalcada dels reis Mags es farà, com és habitual, el dia 5 de gener.

El valor estimat del contracte és de 235.950,00 € (IVA inclòs). El pressupost anual base es fixa en la quantitat de 78.650,00 euros (IVA inclòs). El termini de presentació d'ofertes finalitza el dia 30 d’octubre de 2024.