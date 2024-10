La XIII Fira de la Cervesa Artesana de Torredembarra rep 8.000 visitants

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

La XIII edició de la Fira de la Cervesa Artesana de Torredembarra, celebrada del 18 al 20 d’octubre, a la plaça del Castell va reunir unes 8.000 persones. Durant els tres dies de fira, es van servir 2.100 litres de cervesa i es van vendre 2.222 gots, demostrant l’alt interès del públic per descobrir les propostes dels 11 productors artesans que hi van participar, després d’una baixa de darrera hora.

El divendres a la nit, el concert de Los Estopaos va reunir 500 persones, mentre que dissabte el grup Trambólicos va aplegar 800 assistents. La visita guiada al Castell i al Nucli antic del diumenge al matí va reunir 21 participants, mentre que les cates de cervesa de dissabte i diumenge van comptar amb 28 i 19 inscrits, respectivament.

Una altra de les activitats complementàries destacades va ser la Trobada de l'Incombustible Scooter Club del dissabte al matí, amb la participació de 53 motocicletes. L'exposició 200 Anys FPBadia va atreure l’interès de 340 visitants durant els tres dies de fira, contribuint a diversificar les activitats més enllà de la cervesa.

L’espai de jocs infantils va ser un èxit entre els més petits, amb 150 nens participants durant divendres i dissabte, mentre que el futbolí, un clàssic de la Fira, va comptar amb 194 partides jugades (776 persones).

La procedència del públic ha estat molt variada, amb assistents de diferents punts de la comarca del Baix Gaià, així com d’altres localitats com Cambrils, Tarragona, Salou, Vilafranca del Penedès, Barcelona, Lleida i la Seu d’Urgell. També s’ha registrat la presència de visitants internacionals procedents d’Alemanya, Bèlgica i Irlanda.

La fira ha suposat un impuls per a la restauració i el comerç local, especialment als establiments del Nucli antic, amb una gran satisfacció expressada tant per les cerveseres com pels responsables de les quatre foodtrucks presents, que han valorat molt positivament les seves vendes.

La regidora de Turisme i Comerç, Jovita Baltasar, ha celebrat l’èxit de l’esdeveniment, remarcant que «aquesta fira és una excel·lent eina de dinamització econòmica i social fora de la temporada turística, que atrau tant residents com visitants i contribueix a donar vida al comerç local en un ambient festiu i familiar». La regidora ha destacat també que la fira ajuda a potenciar Torredembarra com a destinació més enllà dels mesos d’estiu.

L’Ajuntament, organitzador de la Fira, valora molt positivament l’edició d’aquest any i ja es comença a treballar per a la propera edició, que seguirà apostant per la cervesa artesana, la gastronomia i el patrimoni local com a motors de promoció turística i comercial del municipi.