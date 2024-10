Infinitum, guardonat per la seva excel·lència

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Infinitum, el resort residencial situat a la Costa Daurada, ha tornat a demostrar el seu lideratge en el sector del real estate en ser guardonat doblement amb cinc estrelles en els prestigiosos European Property Awards 2024.

Durant la gala de cerimònia, celebrada al London Marriott Hotel Grosvenor Square, el resort d'alt standing ha estat guardonat en les categories d'Arquitectura Paisatgística i Desenvolupament Residencial de 10-19 Unitats, destacant l'excel·lència i el compromís de la signatura amb la sostenibilitat i la integració arquitectònica en la naturalesa.

Lliurament de premis European Property Awards 2024, al London Marriott Hotel Grosvenor Square.Cedida

Amb aquest premi lnfinitum queda nominat per a competir a nivell europeu en totes dues categories en els International Property Awards. A més, el resort també ha rebut un esment, per segon any consecutiu, en la categoria Desenvolupament Residencial Sostenible.

El projecte residencial Via Maris ha estat dissenyat per oferir un estil de vida de luxe sostenible, respectuós amb el medi ambient i integrat harmònicament amb el paisatge. El projecte compta amb la certificació BREEAM, que assegura que els habitatges compleixen amb els més alts estàndards de sostenibilitat, respectant l'entorn natural i promovent un ús responsable dels recursos.

«Estem molt orgullosos de rebre aquest triple reconeixement. Sens dubte, aquest assoliment consolida Infinitum com un dels referents en el desenvolupament de projectes immobiliaris d'alta qualitat i sostenibles a Europa. Els premis obtinguts posen de manifest el compromís de la companyia amb l'excel·lència en el disseny, la innovació i el respecte pel medi ambient», ha assegurat Paula Olartecoechea, responsable de Màrqueting d'Infinitum.

Premis

Les fases I i II del projecte residencial Via Maris han estat distingides amb cinc estrelles en dues prestigioses categories. En el premi com a Millor Arquitectura Paisatgística s'han valorat especialment les innovacions en el disseny i l'estètica de les àrees externes del resort, on les estructures, les plantacions i un sistema de reg eficient s'integren harmoniosament, ressaltant i respectant les qualitats de l'entorn natural.

Per part seva, en la categoria com a Millor Desenvolupament Residencial de 10-19 Unitats, Via Maris ha estat reconegut pel seu enfocament exclusiu en la creació d'habitatges de luxe, situades en un entorn natural privilegiat. El disseny respecta la topografia original del terreny i s'ha optat per una baixa densitat de construcció que maximitza la privacitat i el confort dels residents, alhora que redueix l'impacte ambiental.

A més, enguany, després de rebre el guardó a Desenvolupament Residencial Sostenible per la fase I en 2023, Infinitum renova el reconeixement com Award Winner amb la fase II. Aquesta distinció avalua la responsabilitat econòmica, ambiental i social dels projectes, i destaca aquells que aconsegueixen nivells excel·lents d'excel·lència, qualitat i professionalisme en l'àmbit de la sostenibilitat.