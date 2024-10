Detenen el propietari d'un local de la Pineda per tràfic de drogues durant un dispositiu policial

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Els Mossos d’Esquadra de la Unitat de Seguretat Ciutadana de la Comissaria de Salou i Vila-seca, conjuntament amb efectius de la Guàrdia Civil, van portar a terme divendres passat a la tarda un dispositiu policial conjunt a la Pineda.

La inspecció es va portar a terme pels volts de les 20 hores en un establiment ubicat al carrer Montserrat Caballé de la Pineda, durant la qual es van identificar 22 persones, moltes d'elles amb antecedents policials per diversos delictes patrimonials.

El propietari de local, un home de 50 anys, va ser detingut com a presumpte autor d’un delicte de tràfic de drogues en localitzar-li cinc embolcalls termo-segellats que contenien cocaïna així com 600 euros en bitllets fraccionats. L’home, també va ser denunciat per permetre el consum de substàncies estupefaents a l’interior del negoci. Així mateix, dues persones van ser denunciades per tinença de substàncies estupefaents.

Els Mossos van detenir el propietari del local.Mossos d'Esquadra

De la seva banda, la Unitat Regional de Policia Administrativa va formalitzar fins a un total de vuit denúncies administratives per manca de llicència i assegurança obligatòria. També per no disposar de Pla de Prevenció de Riscos Laborals i d’absència de rètols d’identificació i informació, de prohibició de subministrament de begudes alcohòliques a menors i d’enllumenat d’emergència i direcció d’evacuació.

A aquestes denuncies se n’hi van afegir fins a dotze més per part de la Guàrdia Civil, per infraccions en matèria de Sanitat, Consum, Agència Tributària, tabac i contraban d’alcohol. Quatre de les denuncies corresponien a la vulneració de la Llei Orgànica de Protecció de Dades.

Aquest dispositiu va comptar amb el suport d’agents de l’Àrea Regional de Recursos Operatius (ARRO) i del Grup de Delinqüència Urbana de la comissaria de Salou i Vila-seca. Finalment, el detingut per tràfic de drogues, va passar ahir a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Tarragona.