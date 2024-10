El cinquè mercat de segona mà omple el Morell

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

La cinquena edició del Mercat de segona mà del Morell s'ha celebrat aquest cap de setmana sent tot un èxit. Es tracta d'una activitat impulsada des de la regidoria de Promoció que va tenir lloc aquest diumenge 20 a la rambla Pau Casals i que un any més va tornar a omplir l’espai de gom a gom.

La iniciativa s’emmarca dins l’objectiu de potenciar el segon ús de tots aquells objectes que els morellencs ja no fan servir. Així doncs, tothom qui va voler va poder fer la seva paradeta per vendre el que ja no utilitzava i alhora, tothom que ho va voler, va poder comprar allò que els altres venien.

«És molt gratificant veure com la gent surt al carrer i com aquesta economia circular es pot dur a terme en el nostre dia a dia com a municipi», explicava la regidora de l’àrea, Mònica Casas. Durant tot el diumenge la Rambla va estar plena de gent, arribant al seu punt àlgid amb el vermut popular, com cada any.

«La gent en tenia ganes i això ens dona una pista clara per a repetir, un any més, aquest mercat i arribar a la sisena edició», afegia la mateixa regidora. Una valoració, doncs, molt positiva tant per part del consistori com per part dels participants i població.