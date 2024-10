L'Ajuntament dels Pallaresos homenatjarà Jujol en el 75è aniversari de la seva mort

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

L’Ajuntament dels Pallaresos homenatjarà l'arquitecte Josep Maria Jujol en el 75 aniversari de la seva mort. Així, ha organitzat una ofrena floral col·lectiva al cementiri municipal, on està enterrat. Concretament, l'acte tindrà lloc al panteó familiar de l’arquitecte el dissabte vinent, 26 d’octubre, a partir de les 17.30 hores.

Entre les persones que hi intervindran a l’acte, hi ha el president del Port de Tarragona i arquitecte, Saül Garreta, que fou arquitecte municipal als Pallaresos, a més de l’alcalde, Jordi Sans. També hi haurà una actuació de la violoncel·lista Anna Pallejà.

Ara fa tres anys el poble dels Pallaresos, aprofitant les Jornades Modernistes que havia posat en marxa feia poc, va decidir reunir tots els ajuntaments que tenien patrimoni jujolià per signar un manifest per treballar tots conjunts per a promocionar la seva obra.

L’alcalde ha destacat que el consistori «convida a tots els Ajuntaments que van signar el Manifest Jujolià, a les entitats públiques i a les associacions ciutadanes del municipi a participar d’aquest acte, tan emotiu». L’acte acabarà amb un refrigeri a Casa Bofarull.