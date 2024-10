La Creu Roja recapta més de 7.000 euros en la segona edició del Còctel-Sopar Solidari a Salou

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

La segona edició del Còctel-sopar solidari de la Creu Roja a Salou, organitzat per la Creu Roja de la província de Tarragona va tenir lloc el divendres passat a l'Hotel Gran Regina de Salou, reunint 123 assistents en una vetllada marcada per la solidaritat i el compromís social. Aquest esdeveniment solidari tenia com a objectiu recaptar fons per a projectes d’atenció a les persones grans i per combatre la soledat no volguda, assolint una xifra total de 7.310 euros, que es destinaran íntegrament a aquestes iniciatives.

Els convidats van ser rebuts en un ambient acollidor a la terrassa de l’hotel, on van poder socialitzar abans d’accedir a la sala principal. La nit va continuar amb una benvinguda oficial, durant la qual es va projectar un vídeo sobre la primera edició del còctel-sopar i els seus resultats, on els beneficis es van destinar al projecte de Promoció de l’Èxit Escolar de la Creu Roja. Marina Peláez, vicepresidenta provincial de la Creu Roja a Tarragona i referent del Punt d’Atenció de Creu Roja a Salou, va inaugurar l’acte amb un discurs de benvinguda, subratllant la importància de la contribució de tots els assistents per assegurar el bon desenvolupament dels projectes de l’entitat.

Després de la seva intervenció, Xavier Roig, director general de 4R Hotels, va prendre la paraula per subratllar el compromís del seu grup hoteler amb les accions solidàries de l’organització, i va remarcar la necessitat de sumar forces per generar un impacte positiu a la comunitat.

Durant el sopar, els assistents van poder gaudir de l’actuació musical en directe de la cantant Irene Colmenero, que va oferir un repertori que va enriquir l'ambient de la vetllada. Seguidament, es van entregar reconeixements especials a col·laboradors destacats com Xavier Roig, Pilar i Queralt Osorio, com a mostra d'agraïment pel seu suport incondicional als projectes de la Creu Roja.

Els parlaments institucionals van comptar amb les intervencions de Ramon Grau, president provincial de la Creu Roja a Tarragona, i Josep Quitet, president de la Creu Roja a Catalunya, qui van agrair profundament la presència i col·laboració de tots els assistents, i van subratllar la necessitat de continuar treballant per les persones grans que pateixen soledat. L’alcalde de Salou, Pere Granados, va concloure els discursos destacant l’orgull de Salou d’acollir un acte solidari d’aquestes característiques i reafirmant el compromís de la ciutat amb el benestar social.

La vetllada es va tancar amb un sorteig d’obsequis, cortesia d'establiments col·laboradors de la província, que va posar un toc final emocionant a la nit abans de cloure l’acte, on Marina Peláez va acomiadar l’esdeveniment amb paraules d'agraïment cap als assistents i col·laboradors, seguit del repartiment d'obsequis creats especialment per l’artista polifacètica Queralt Osorio.