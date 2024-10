RCR Arquitectes dissenyarà el futur Centre Experiencial Cal·lípolis a Vila-seca

Publicat per Álvaro Rodríguez Verificat per Creat: Actualitzat:

L’Ajuntament de Vila-seca ha adjudicat l’assistència a la redacció del projecte bàsic i executiu del Centre Experiencial Cal·lípolis a l’empresa RCR Aranda Pigem Vilalta Arquitectes. L’import per aquesta iniciativa ascendeix a un total d’1.142.938 euros amb IVA.

La companyia ha obtingut una millor puntuació davant dels seus únics competidors, b720 Arquitectura. La formalització del contracte es durà a terme aquest 26 d’octubre si no s’interposa cap recurs que comporti la seva suspensió.

Aquest equipament està cridat a ser un nou pol d’atracció turístic familiar al Pinar vinculat al jaciment arqueològic de la Vila de Cal·lipolis i els Prats d’Albinyana. La construcció del centre i la remodelació del seu entorn immediat ascendeix a més de deu milions d’euros, la meitat dels quals són finançats pel fons Next Generation.

De moment, el consistori ha desbloquejat un primer pas pel que promet ser un dels seus grans projectes turístics dels anys vinents. L’empresa RCR Arquitectes és un taller creatiu nascut l’any 1988 a Olot de la mà de Rafael Randa, Carme Pigem i Ramon Vilalta. El seu treball destaca per la integració de l’arquitectura i el paisatge així com l’art i el disseny.

Gran part de les obres promogudes per la firma s’han dut a terme dins de Catalunya, especialment a les comarques gironines, tot i que compten amb certa projecció internacional com l’aconseguida al crematori de Holfheide a Bèlgica o el Museu Soulages a Rodez, França.

Entre les seves creacions al país destaquen l’espai de la Gredera del Volcà Montscopa i l’espai urbà volcànic a Olot, la Biblioteca Sant Antoni i el restaurant Espai Enigma a Barcelona o la facultat de ciències jurídiques de la Universitat de Girona.

La firma compta amb el Pritzker Architecture Prize de 2017, conegut com el Nobel d’arquitectura. El jurat va reconèixer la trajectòria dels tres arquitectes i el seu «impacte en la disciplina més enllà del seu entorn», així com «la seva capacitat per relacionar intensament l’entorn específic de cada lloc on treballen».

A més, dins el seu palmarès es troben la Medalla d’Or de la Generalitat de Catalunya, la Médaile d’Or de l’Académie d’Arquitecture Française o el Premi Nacional de Cultura en Arquitectura de la Generalitat de Catalunya, entre d’altres.