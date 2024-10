L'Hotel i Aparthotel Marinada, la nova incorporació de Ponient Hotels by PortAventura World

Amb aquest moviment, gairebé 1.000 de les més de 3.000 habitacions gestionades per PortAventura World pertanyen a Ponient Hotels.Cedida

PortAventura World ha anunciat la incorporació de l'Hotel i Aparthotel Marinada sota la seva marca hotelera Ponient Hotels by PortAventura World. El complex està a menys de 2,5 quilòmetres del resort i a pocs metres de les platges de Salou. Les seves habitacions i estudis han estat reformats recentment i les seves instal·lacions estan dirigides especialment al turisme familiar, així com també per a parelles o amics.

D'una banda, el Ponient Marinada compta amb 222 habitacions i serveis com dues piscines exteriors, restaurants, bars, club infantil, servei de pàrquing, entre d'altres. D'altra banda, el Ponient Aparthotel Marinada disposa de 81 estudis amb piscina exterior i els seus hostes tenen accés als serveis de l'hotel.

Amb aquesta incorporació, PortAventura World continua creixent amb Ponient Hotels, la seva nova línia de negoci hotelera, per seguir captant un nou segment de client. Aquesta estratègia ajuda a desestacionalitzar i a revaloritzar la destinació de Costa Daurada. El complex Ponient Marinada és el quart integrant d'una cartera d'allotjaments formada ja pel Ponient Vila Centric, a Vila-seca, el Ponient Piràmide Salou i el Ponient Daurada Palace, tots dos a Salou; i el desè de PortAventura World, sumant un total de més de 3.000 habitacions, de les quals gairebé 1.000 corresponen a Ponient Hotels.

En paraules de Fernando Aldecoa, Director General d'Operacions i Finances de PortAventura World, "amb la incorporació d'aquest hotel en un enclavament tan proper a les platges més famoses de Salou, PortAventura World confirma el seu interès a oferir una experiència vacacional de sol i platja completa, i assumeix el repte d'enriquir l'oferta de la zona. L'allotjament se sotmetrà a una adaptació de les zones comunes i disposarà d'un nou splash pad i obrirà al públic per a la temporada 2025=. Al llarg d’aquesta temporada, els hotels Ponient han aconseguit uns excel·lents resultats, amb més de 90.000 room nights".

Ponient Hotels by PortAventura World se centra a atreure un client de més llarga estada que el que s'allotja als sis hotels temàtics del resort. És un producte enfocat al segment vacacional de sol i platja juntament amb la inigualable oferta d'entreteniment de PortAventura World. En aquest sentit, les estades poden incloure les entrades d'1, 2 o 3 dies i trasllats gratuïts als parcs, a més de descomptes addicionals en els productes de PortAventura World i animacions especials amb els personatges del resort. Aquesta nova línia de negoci ha tingut una gran acollida, tant en els principals mercats internacionals, com en els clients nacionals.

Sobre Ponient Hotels by PortAventura World

Ponient Hotels by PortAventura World és la divisió hotelera de PortAventura World amb una selecció d'hotels sota gestió en fantàstiques localitats de la Costa Daurada, combinant l'accés als parcs temàtics de PortAventura World amb una experiència vacacional familiar. Actualment, compta amb 4 allotjaments: l'Hotel Ponient Vila Centric, a Vila-seca, l'Hotel Ponient Dorada Palace, l'Hotel Ponient Pirámide i l'Hotel Ponient Marinada, tots ells a Salou.

Sobre PortAventura World Parks & Resort

PortAventura World Parks & Resort és una de les majors destinacions de vacances i oci familiar d'Europa. Al llarg dels seus 28 anys d'història, ha rebut més de 100 milions de visites. Amb una ubicació privilegiada i pròxima a Barcelona, el resort opera 5 hotels temàtics de 4 estrelles i 1 hotel de 5 estrelles (PortAventura Hotels) i compta amb 3 hotels en gestió fora del recinte del resort, amb més de 3.000 habitacions, i un centre de convencions (PortAventura Convention Centre) amb capacitat per a fins a 6.000 persones. PortAventura World Parks & Resort compta també amb un parc temàtic, un parc Ferrari Land a Europa i un parc aquàtic líders a Europa amb una oferta d'atraccions de referència mundial. El desembre de 2022 ha rebut el certificat B Corp, que reconeix la tasca de la companyia en termes de sostenibilitat, responsabilitat social i bon govern.