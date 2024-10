Els treballadors de Navec exigeixen el pagament dels salaris endarrerits en una protesta a la Pobla

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

Els treballadors de Navec han exigit el pagament «immediat» dels salaris endarrerits en una protesta que ha començat a les 5:30 d'aquest matí davant de les instal·lacions de l'empresa a La Pobla de Mafumet i a l'accés de Covestro.

Segons el sindicat de Treballadors (STR) hi han participat més de 400 empleats que han clamat que «no podem continuar sense cobrar». El sindicat ha recordat que Navec va entrar en concurs de creditors a finals de setembre, fet que ha generat una «profunda preocupació» entre la plantilla. Davant d'aquesta situació, des del STR reclamen solucions per evitar mesures «dràstiques» com un possible Expedient de Regulació d'Ocupació (ERO).