La 3a Nit de les Estrelles de la FEHT reuneix al sector turístic de Tarragona

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Uns 400 empresaris, empresàries i professionals del sector turístic de la demarcació de Tarragona han omplert la Terminal de Creuers de Tarragona Cruise Port per celebrar la tercera edició de la Nit de les Estrelles, organitzada per la Federació Empresarial d'Hostaleria i Turisme de la província de Tarragona (FEHT).

En aquesta edició, tant la FEHT com les associacions que en formen part han entregat 10 premis a aquelles persones, entitats o empreses que, amb la seva dedicació i esforç, han col·laborat per impulsar el sector turístic de la demarcació de Tarragona. L’acte ha comptat amb la presència de moltes autoritats del territori; així com nombrosos alcaldes i regidors d’ajuntaments de la Costa Daurada i les Terres de l’Ebre.

Berta Cabré, presidenta de la FEHT, durant el seu discurs ha volgut destacar que el turisme és el motor econòmic de la regió, però ha afegit que «som conscients que el nostre èxit depèn de preservar el territori. Hem de seguir apostant per un creixement responsable i sostenible, que ens permeti oferir una experiència de qualitat tot l'any».

Finalment, la presidenta de la FEHT, ha remarcat que «és imprescindible que Tarragona tingui veu pròpia en la presa de decisions que afecten el turisme. Ningú millor que nosaltres per determinar el camí a seguir per mantenir i potenciar un model turístic de qualitat i sostenible».

Els aquesta edició els premiats han estat: Francesc Roig i Martí; el Grupo Blaumar; Yolanda Tiñena, directora de Qualitat del Camping & Resort Sangulí Salou; AFANOC; Creu Roja Tarragona; Apartament Lauria de Tarragona; Germans Ramón i Martí Casals Catarineu, a títol pòstum; Autoritat Portuària del Port de Tarragona; Comunitat Turística Costa Daurada; i la Universitat Rovira i Virgili.

10 aniversari del Pla Conjunt de Promoció

Durant la tercera Nit de les Estrelles també s’ha commemorat el 10è aniversari del Pla Conjunt de Promoció. Aquesta és una estratègia de promoció única a Catalunya on hi col·laboren i participen activament el sector públic i el teixit empresarial turístic de la demarcació de Tarragona generant unes sinergies molt positives per al sector.

Així, des de 2014, que el Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona, l'Ajuntament de Salou, l'Ajuntament de Cambrils i l'Ajuntament de Vila-seca, conjuntament amb les associacions empresarials turístiques englobades dins la Federació Empresarial d'Hostaleria i Turisme de la província de Tarragona executen un pla de promoció turística consensuat per al territori.

Durant aquests 10 anys, s'han invertit més de 9 milions d'euros en accions de promoció, tant al mercat nacional, com als principals mercats europeus. A més, s'han fet esforços per obrir nous mercats a l'Europa de l'Est i també per impulsar el turisme esportiu als municipis de la Costa Daurada.