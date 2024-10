Salou, un dels tres municipis catalans distingits amb la certificació 'Catalunya, Hola família!'

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

El Govern fomenta el turisme familiar amb la renovació de la marca 'Catalunya, Hola família!', un reconeixement que distingeix els municipis catalans compromesos i especialitzats en aquest tipus de visitants. D’aquesta manera, l'Executiu busca reforçar la imatge com a destinació per a les vacances familiars promovent un turisme més sostenible, responsable i diversificat.

Segons el Departament d'Empresa i Treball, Lloret de Mar, Salou i Santa Susanna són les tres primeres localitats en aconseguir la certificació. Un dels principals canvis impulsats per l'Agència Catalana de Turisme és la possibilitat que empreses o entitats sol·licitin l'afiliació al programa individualment, sense la necessitat de pertànyer a una destinació.

L’obtenció del distintiu comporta beneficis per al municipi en l’àmbit turístic com la participació en projectes innovadors; més visibilitat en les campanyes de promoció de l’ACT; accés preferent a les accions de turisme familiar en mercats internacionals; etc.

El Govern ha detallat els motius pels quals Salou ha estat certificat. La ciutat disposa d'una àmplia oferta de platges amb serveis per famílies i manté activitat turística durant tot l’any gràcies a activitats com ara la ruta dels miradors, el Camí de Costa, visites guiades a la vil·la romana de Barenys o PortAventura World.