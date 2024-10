La Generalitat es compromet a trobar solucions a la saturació de les escoles de Torredembarra

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

La Generalitat estudiarà la construcció d’una quarta escola o l’ampliació d’un dels centres d’educació i primària ja existent a Torredembarra, així com la instal·lació de mòduls per a ampliar el menjador de l’Escola l’Antina. Aquest és el resultat de la reunió que l’alcalde de Torredembarra, Vale Pino, i el regidor d’Educació, José García, van mantenir ahir a la tarda, al Parlament de Catalunya amb la consellera d’Educació, Esther Niubó.

En aquesta trobada, es va tractar que, actualment, les tres escoles d’infantil i primària del municipi estan al límit de la seva capacitat, amb diversos cursos triplicats (P5, 2n i 5è).

Davant aquesta situació, la Generalitat ha reconegut que la construcció de noves escoles porta anys paralitzada i que aquest procés pot allargar-se fins a 10 anys. Per determinar la necessitat real d’una nova escola a Torredembarra, la conselleria encarregarà un informe demogràfic que projecti el creixement de la població durant la pròxima dècada.

Com a alternativa més viable, es valorarà l’ampliació d’un dels centres existents, un projecte que es podria completar en uns 4 anys. Mentrestant, es contempla la instal·lació de mòduls provisionals, una opció que l’Ajuntament acceptaria si hi ha un projecte en marxa per resoldre definitivament la situació.

També s'ha parlat sobre el menjador escolar a l’Escola l’Antina, ja que alguns alumnes han de dinar a les aules per falta d’espai al menjador. La Generalitat disposa de mòduls específics per a menjadors, i es va comprometre a estudiar-ne la instal·lació per alleugerir aquesta situació.

També es van tractar el tema de les despeses de manteniment de les escoles. L’Ajuntament de Torredembarra destina anualment uns 80.000 € al manteniment de les escoles, sense incloure-hi les despeses de neteja i subministraments. Es va destacar que aquesta és una preocupació compartida per altres municipis, i existeix una petició de la Federació de Municipis de Catalunya (FMC) perquè la Generalitat assumeixi part d’aquestes despeses a nivell general.

José García, regidor d’Educació de Torredembarra, ha manifestat la seva satisfacció després de la reunió, ja que «la situació actual de saturació a les escoles del municipi és insostenible. Estem contents perquè la Generalitat ha mostrat una actitud receptiva i compromesa amb la nostra realitat. Sabem que les solucions poden tardar, però ja hem aconseguit posar en marxa l’estudi demogràfic i les opcions d’ampliació o construcció d’una nova escola. No ens conformem, seguirem pressionant perquè aquestes mesures arribin al més aviat possible».

Sobre la qüestió del menjador escolar de l’Antina, García ha afegit que «els mòduls per al menjador de l’Antina són una solució temporal que serà molt benvinguda mentre es treballa en una solució definitiva. És essencial que cap alumne hagi de dinar a la seva aula perquè no hi ha prou espai».

Amb aquesta reunió, s’espera avançar en la millora de les condicions educatives del municipi, amb la mirada posada en possibles ampliacions i noves infraestructures.