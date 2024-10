La divertida anècdota entre Pere Granados i Martínez- Almeida: «Te les veuràs amb mi»

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Aquest dimecres a la tarda, el Parc del Retiro de Madrid va ser l'escenari de la gala dels Premis Internacionals de Periodisme 2024, un esdeveniment que va reunir figures destacades de l'àmbit periodístic i polític. A aquesta cerimònia hi va assistir l'alcalde de Salou, Pere Granados, qui va ser l'encarregat d'entregar el premi a la trajectòria professional a Juan Luis Cebrián, fundador del reconegut diari El País.

Tanmateix, no tot va ser solemne en l'esdeveniment. El portaveu del PP a Salou, Mario García, va compartir a través del seu compte d'X un divertit comentari de l'alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida que va fer una clara referència a la coneguda rivalitat verbal entre Granados i García en els plens.

Martínez-Almeida, conegut per la seva baixa estatura, igual com el seu homòleg de Salou, va utilitzar aquesta coincidència física per llançar un comentari jocós. «M'han dit que a Salou et vas portar molt malament amb Mario. Que sigui l'última vegada que fas una cosa així, o te les veuràs amb mi. Que mesurem 1,60 no significa que ens puguis vacil·lar», va fer broma l'alcalde madrileny, provocant rialles entre els assistents.