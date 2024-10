Cinc films seleccionats pel FICVI opten a ser nominats als Premis Goya

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Cinc curtmetratges seleccionats per l’equip de programació del Festival Internacional de Curtmetratges de Vila-seca (FICVI) opten a ser nominats als Premis Goya 2025. La Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas ja ha anunciat la llista de títols que poden arribar a competir en les categories de Millor Curtmetratge de Ficció, Documental i Animació, i per tant anar a la gala de la 39 edició del certamen, que se celebrarà a Granada el pròxim 8 de febrer.

Entre es curtmetratges preseleccionats dels Goya hi ha tres films que es podran veure enguany al FICVI i dos més que van formar part de la programació de l’edició del 2023. Els curtmetratges d’aquest 2024 són La gran obra, produït per Lluís Quílez Sala i dirigit per Àlex Lora; Mentiste Amanda, produït per Nuria Muñoz Ortín i dirigit per Eva Libertad i Nuria Muñoz Ortín, i Els Buits, produït per Carlotta Schiavon, Ian de la Rosa i Laura Rubirola Sala i dirigit per Isa Luengo, Marina Freixa Roca i Sofía Esteve. Per altra banda, els films de l’anterior edició són Sisè Primera, d’Albert Carbó (que va rebre el premi de Jurat Jove), i Alegre y olé, de Clara Santaolava.

El FICVI, amb entrada gratuïta, es portarà a terme del 8 al 17 de novembre al Celler de Vila-seca, on es projectaran un total de 46 curtmetratges entre la secció oficial i la secció jove. La programació completa es farà pública el pròxim 28 d’octubre.