Més de 180 empreses participen en la VII edició del 'Diàleg amb proveïdors’ de PortAventura World

Publicat per Shaila Cid Verificat per Creat: Actualitzat:

PortAventura World ha celebrat a PortAventura Convention Centre la VII edició del seu Diàleg amb proveïdors, una trobada en la qual s'han reunit més de 180 empreses col·laboradores per compartir els projectes estratègics i els plans de futur més rellevants, així com per realitzar un balanç de les fites assolides durant l'última temporada. A més, l'esdeveniment ha comptat amb la intervenció de Javier Molero, director de projectes i Agència 2030 del Pacte Mundial de l'ONU Espanya, amb la ponència Camí cap a la sostenibilitat empresarial.

Durant la jornada, la companyia també ha reconegut l'excel·lència i l'important paper que exerceixen aquestes empreses en la consecució dels seus objectius estratègics. Per això, s'ha fet entrega de guardons als proveïdors que han finalitzat amb èxit el II Programa de capacitació «Proveïdors sostenibles», impulsat per Pacte Mundial; i als proveïdors que millors resultats han obtingut en l'avaluació del seu acompliment durant el 2022 i el 2023.

Pel que fa al servei prestat el 2022, el resort ha volgut reconèixer Diversey, a Solenis Company per la gestió de subministraments i la seva distribució in-resort, mentre que l'empresa Massana ha estat premiada per l'excel·lent gestió de subministraments sense distribució. COMSA Service ha estat guardonada pels seus serveis oferts presencialment en el resort, igual que FEELING Comunicació, pels seus serveis oferts de forma no presencial. A més, ISS ha estat premiada per la seva iniciativa en la gestió de prevenció de riscos laborals, i el guardó al millor projecte en innovació i digitalització del 2022 ha estat per a Ozona Tech. Finalment, s'ha lliurat el premi a la millor iniciativa sostenible a la distribuïdora Bunzl.

En l'avaluació de 2023, PortAventura World ha premiat l'empresa alimentària Quickchef pels seus serveis de subministrament amb distribució in-resort, i Publimax s'ha emportat el premi al millor servei sense distribució. El servei presencial in-resort més destacat ha estat per a la constructora Garcia Riera i el millor servei no presencial se l'ha emportat l'agència creativa Zoopa. Pel que fa a la millor iniciativa en la gestió de la prevenció de riscos laborals en 2023, el premi ha sigut per a Moncobra. En termes d'innovació i digitalització, s'ha reconegut la iniciativa de Filsan by Bimedica, i el premi al millor projecte sostenible ha estat atorgat a l'empresa alimentària Bundó.

Joan Ramon Calanda, director de finances i serveis corporatius de PortAventura World, ha afirmat que «la col·laboració dels proveïdors és essencial per assolir els nostres objectius de negoci i de sostenibilitat pel que aquests premis pretenen traslladar el nostre més profund agraïment pel seu compromís i dedicació. Trobades com aquesta ens brinden l'oportunitat de dialogar per avançar junts cap a un futur en el qual pren importància la qualitat, la innovació i la sostenibilitat».

L'abril de 2023, PortAventura World va rebre el certificat B Corp pel seu impacte positiu en la societat i en la cura del medi ambient. Un compromís que s'estén a tota la cadena de subministrament i que implica construir un ecosistema de proveïdors de referència en el qual primi la qualitat i la sostenibilitat. En aquest sentit, l'aposta del resort pel proveïdor local és sempre una prioritat: el 22% són de Tarragona, el 57% de Catalunya i el 84% són espanyols.