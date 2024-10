Coneix tots els trams del RallyRACC Catalunya-Costa Daurada 2024

Publicat per Pep Santos Alasà Verificat per Creat: Actualitzat:

El 59è RallyRACC Catalunya-Costa Daurada 2024 se celebrarà els dies 18 i 19 d’octubre, amb Salou i PortAventura World com a centres neuràlgics de la competició. Aquesta edició, que forma part del Súper Campionat d’Espanya de Ral·lis (S-CER), compte amb un recorregut d’aproximadament 100 km distribuïts en vuit trams cronometrats, quatre d’ells diferents que es repetiran dos vegades.

L’esdeveniment començarà divendres 18 amb el tram de proves i qualificació (Shakedown) a la zona d’Emprius, Salou, seguit per la primera especial d’1,55 km al Passeig Jaume I. La zona mixta de terra-asfalt d’Emprius es converteix novament en l'escenari del Shakedown, el tram de proves del ral·li situat en un lloc perfecte per la seva curta distància amb el parc d'assistència i el nucli urbà de Salou. Aquest any també serà el tram de classificació. El recorregut és una té una distància total de 2,00 km dividits en 999 metres de terra i 1,01 km d'asfalt.

Imatge del Shakedown del RallyRacc.RallyRacc

Un any més la vila de Salou podrà gaudir del RallyRACC evolucionant pels seus carrers. En aquesta ocasió el tram inaugurarà la prova el divendres a la tarda, i es repetirà el dissabte entre els bucles del matí i la tarda. Aquest tram es situa al passeig Jaume I. La sortida es donarà de nou en el Port Esportiu i l'arribada se situa davant de la Font Lluminosa.

Imatge del RallyRacc al passeig Jaume I de Salou.RallyRacc

El dissabte 19, l’acció arranca a les 7:15 h amb un bucle de tres trams sobre terra, seguit per una segona passada per l’especial urbana de Salou i una assistència tècnica al parc de PortAventura World.

El primer tram és de més de 23km i donarà inici a La Pobla de Massaluca per finalitzar a Vilalba dels Arcs recorrent part del tram 'Terra Alta' que formava part de l’itinerari del mundial.

El segon, de 18,62 km, és un tram molt ràpid que recorre un camí entre Horta de Sant Joan i Bot. Concretament els pilots sortiran d'Arenys de Lledó.

L'últim tram, de només 6,45 km rep el nom del poble on acaba: Gandesa. El tram, que circula per la pista RT-10, passa a ser una constant pujada fins a l'última zona d'asfalt. La primera part és més lenta i virada; la segona, quan arriba a final de tram, és més ràpida i amb un seguit de corbes d'alta velocitat.

Durant la tarda, els equips tornaran a enfrontar-se als trams del matí abans de concloure la prova al mateix passeig de Salou.

Imatge dels trams del RallyRacc Catalunya-Costa Daurada 2024.Cedida

Les carreteres afectades inclouen les zones rurals de la zona Gandesa i Bot, on es realitzaran proveïments remots i reagrupaments. Aquest any, la prova s’enfoca en trams de terra, igual com l’edició de 2023, el que suposa un repte afegit per als equips