La Pobla inaugura el nou dipòsit municipal d’aigua

Dissabte al migdia els pobletans van inaugurar un nou equipament municipal que arriba per millorar la seva qualitat de vida: el nou dipòsit municipal d’aigua, amb una capacitat d’emmagatzematge de 1.000 m3 i que s’afegeix al preexistent per oferir una capacitat total de 4.200 m3.

L’acte inaugural va servir per desgranar les característiques constructives d’un dipòsit que ha estat construït en formigó armat i compta amb 18 metres de diàmetre interior i 4 metres de làmina d’aigua, per a un total de 1.000 m3 de capacitat d’emmagatzematge i que ofereix dos grans avantatges al municipi, en termes de disponibilitat i salubritat d’aigua.

Segons l’alcalde de la Pobla de Mafumet, Joan Maria Sardà, «el nou dipòsit serà fonamental per al futur de la Pobla i de tots els pobletans perquè, en cas de necessitat, ens permet garantir el subministrament d’aigua a tot el poble durant 9 dies i, a més, comptar amb un segon dipòsit ens permet fer el necessari buidat i neteja a fons d’un dipòsit, mentre mantenim el servei i subministrament amb l’altre».

El projecte ha estat finançat íntegrament per l’Ajuntament pobletà, el qual hi ha dedicat una inversió total de 410.332,08 euros. Aquest pressupost inclou el propi dipòsit, així com també les instal·lacions hidràuliques necessàries per a un correcte funcionament d’aquest nou equipament, i altres treballs complementaris l’entorn dels dipòsits d’aigua.

En aquest sentit, s’ha procedit a renovar el mur i la tanca perimetral del dipòsit preexistent, d’aproximadament 45 metres de longitud. D’altra banda, també s’ha habilitat una nova zona d’aparcaments al carrer d’accés al tanatori i al cementiri municipals, amb la qual cosa es facilita la mobilitat en aquesta zona. El nou tram d’aparcaments ofereix un total de 15 places, una de les quals reservada per a persones amb discapacitat i/o mobilitat reduïda.

Precisament en aquesta mateixa zona també s’ha donat continuïtat a la vorera i calçada del carrer Camí de Reus, que fins ara acabava a la cantonada del Tanatori municipal i que ara té continuïtat fins a l’accés al Cementiri municipal, amb un total de 300 m2 de nova vorera. D’aquesta manera, es facilita tant l’accés de vehicles com de vianants a ambdós equipaments municipals, tot obrint un nou tram de vorera en un carrer que també ha vist adequada i millorada la recollida d’aigües pluvials i les connexions a la xarxa elèctrica per al subministrament de l’enllumenat públic.

La zona del nou dipòsit i zona d’aparcaments ha quedat il·luminada amb la instal·lació de 4 punts de lluminària LED d’última generació, que garanteixen un elevat nivell de rendiment i d’eficiència. Per fer possible tot el projecte, ha estat necessari retirar -i traslladar a una altra zona del municipi- un total de 31 arbres, 25 dels quals són oliveres i que han estat replantats, majoritàriament, al nou tram de l’avinguda Mina de Madró, inaugurat tot coincidint amb la passada diada de Sant Joan.

Homenatge als emprenedors pobletans

D’altra banda, l’acte inaugural del nou dipòsit municipal d’aigua també va incloure la presentació en societat d’un altre element que, des d’ara, descansa al recinte dels dipòsits. Es tracta d’una antiga màquina perforadora de pous que, tal i com va explicar l’alcalde Sardà, «va pertànyer a la primera empresa constituïda a la nostra província per a la realització de pous i prospeccions, i que va ser creada pel meu pare, Josep Maria Sardà Montserrat a la dècada del 1960».

Aquesta màquina, que ha estat cedida al municipi com a homenatge als emprenedors i emprenedores de la Pobla, compta amb una placa commemorativa que va ser descoberta pel propi Josep Maria Sardà, davant l’atenta mirada del públic que, malgrat l’amenaça de pluja, va reunir-se al recinte dels dipòsits municipals, en un acte que va finalitzar amb un aperitiu popular amenitzat en directe pel duet Destil·lats.