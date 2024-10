Mig miler de persones gaudeixen del festival de reconstrucció històrica celebrat a Centcelles

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

La primera edició de Centcelles. Festival tardoromà es va tancar aquest diumenge 13 d’octubre amb una valoració molt positiva. Durant tot el cap de setmana, la proposta al Conjunt romà de Centcelles (Constantí) va atreure mig miler de visitants que van voler viure el primer festival de reconstrucció històrica dedicada a l’època tardoromana de la Península Ibèrica.

La iniciativa, impulsada conjuntament pel Museu Nacional Arqueològic de Tarragona (MNAT) i l’associació Septimani Seniores, va atreure durant les dues jornades visitants interessats en apropar-se al patrimoni des d’una vessant més viva. Així, les dues representacions, amb la participació de set grups de reconstrucció i una vuitantena de persones, van ser un dels moments en què es va registrar una afluència més gran de públic, així com les visites personalitzades als campaments.

Segons la directora del MNAT, Mònica Borrell, l’experiència d’aquest cap de setmana demostra l’interès del públic per «veure com prenen vida els objectes i el patrimoni que conservem al museu, per viure la història en definitiva».

El MNAT i l’associació de reconstrucció històrica Septimani Seniores s’emplacen ara a valorar la possible continuïtat del festival. Les dues parts estudiaran la possibilitat de convertir la iniciativa en un esdeveniment amb una periodicitat a concretar després de l’interès mostrat pel públic i de la voluntat de diversos grups de reconstrucció històrica per sumar-se a la iniciativa.

Campament tardoromà



Durant tot el cap de setmana, set grups de reconstrucció vinguts de diferents punts d’Espanya s’han establert a l’entorn del Conjunt romà de Centcelles en un campament romà i un segon de bàrbar, on han conviscut recreant de la forma més exacta possible l’època tardoromana. Desenes de visitants van poder descobrir-ho de primera mà dissabte durant les visites personalitzades que es van fer al recinte.

També va tancar amb una bona afluència de públic l’activitat Enlaira’t a la cúpula, en què, a través d’unes ulleres de realitat virtual, el públic va poder observar de prop el mosaic de la cúpula de Centcelles a través d’un model 3D. Aquesta activitat forma part de les diferents accions de millora de l’experiència del visitant a Centcelles que s’estan implantant al MNAT, i que inclouran també altres millores en la museografia abans d’acabar l’any.

El festival ha estat possible també gràcies a la col·laboració de l’Ajuntament de Constantí i ha comptat amb la participació dels grups Medievalis (Barcelona), Hereus de la Història (Barcelona), Ab Urbe Condita (Madrid), Brunneis Iumentis (Barcelona), Cohors Prima Celtiberorum (Cantàbria) i Gens Baetica (Màlaga), a més dels coorganitzadors Septimani Seniores.