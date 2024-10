Més de 100 persones del Morell visiten el Castell dels Montoliu del segle XVIII

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Aquest passat cap de setmana més de 100 persones han pogut viatjar al segle XVIII a la seu principal de l’Ajuntament del Morell, el Castell dels Montoliu, que ha estat l’escenari d’una ruta teatralitzada per conèixer aquest edifici històric emblemàtic del municipi que és Bé Cultural d’Interès Nacional.

La iniciativa neix des de la regidoria de Patrimoni en col·laboració d’Ans Educació que ha sigut l'encarregada de posar la part teatral a les jornades.

Un any més, aquestes jornades, han sigut organitzades «amb l’objectiu d’apropar a totes les morellenques i els morellencs un edifici amb un valor històric i patrimonial que, per a moltes i molts, és desconegut», exposa la regidora de l'àrea, Erika Moreno.

Les anècdotes i vivències dels Montoliu han sigut el fil argumental de les visites. «Ens pensàvem que no sent el primer any que les organitzàvem potser no tindria tanta crida a la gent i la veritat és que s'han omplert els grups i les visites han sigut molt enriquidores i tothom ha sortit molt i molt content», explicava la regidora que certifica una molt bona acollida en aquest segon any.