Finalitza el servei de reforç de la vigilància a les zones agrícoles durant la collita a Constantí

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Aquest passat cap de setmana ha finalitzat el servei de reforç de la vigilància a les zones rurals i agrícoles de Constantí, que un any més ha contractat l’ajuntament per tal de reforçar la vigilància en aquestes zones rurals i agrícoles durant el temps de la collita de l'avellana, entre mitjans d'agost i mitjans d'octubre

Aquest servei treballa de manera coordinada amb la Policia Local amb l’objectiu de millorar la seguretat a l’entorn rural del terme. L’experiència i la valoració que s’ha fet del servei al llarg dels últims anys ha estat força positiva, ja que ha facilitat la comunicació i l’intercanvi d’informació i ha permès millorar la sensació de seguretat.

Per últim, l’Ajuntament informa que es continuarà contractant aquest servei en les properes campanyes i temporades de collita. Amb la contractació d’aquest nou servei especial de vigilància i custodia al medi rural, l’Ajuntament de Constantí vol donar seguretat al sector de la pagesia, que en els darrers anys ha patit constants robatoris.

D'altra banda, el passat mes de setembre es va celebrar al Morell una reunió per abordar la problemàtica dels robatoris i els fets delictius al camp. A la reunió hi van assistir representants d’Unió de Pagesos, alcaldes i representants dels ajuntaments de Constantí, la Pobla de Mafumet, Vilallonga del Camp, la Selva del Camp, Perafort i el Morell, així com Mossos d’Esquadra i altres cossos de seguretat, per tal de poder-se coordinar i treballar en equip contra aquesta problemàtica.