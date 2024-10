Triomf de Pablo Herrera, Christian Losana i Alejandro Ortega a la gala de Míster Espanya a Salou

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Pablo Herrera (Míster RNB Múrcia), Christian Losana (Míster RNB Ciudad Real) i Alejandro Ortega (Míster RNB València) van ser els grans protagonistes de la gala de Míster RNB Espanya, celebrada dissabte a la nit a l'Hotel Alannia de Salou.

El jurat, format per professionals de diferents àmbits, ha escollit aquests tres candidats, d'entre 52 aspirants, per representar Espanya en les principals passarel·les internacionals.

Pablo Herrera s'ha coronat com a Míster RNB Espanya Supranational, mentre que Christian Losana i Alejandro Ortega portaran les bandes de Míster RNB Espanya Internacional i Míster RNB Global, respectivament. Les bandes, acompanyades d'un ram de flors, van ser lliurades per l'alcalde de Salou i president del Patronat Municipal de Turisme, Pere Granados, juntament amb guanyadors de l'anterior edició del concurs.

La gala, d'una durada de dues hores, va comptar amb públic en directe i va ser retransmesa per streaming, sota la conducció del president de RNB Espanya, Juan Delgado. Els participants van desfilar en tres categories: roba casual, banyador i vestit de nit, competint pel títol de millor representant espanyol a escala internacional.

A més dels títols principals, altres candidats van rebre reconeixements especials. El candidat de Navarra ha estat premiat pel millor vídeo social, mentre que el Míster Burgos ha estat seleccionat pels seus companys com el 'Top Model'.

Els representants de Guipúscoa i Cadis van ser distingits com els 'Míster Turisme' de Salou i Alannia, respectivament, i Míster Àvila ha destacat per la seva competència en la categoria multimèdia.

Entre els convidats especials, el tailandès Kim Goodburn, Míster Internacional, va elogiar l'organització del certamen i va assegurar que a Salou s'ha sentit com a casa. Va expressar el seu afecte per Espanya, un país que li agrada molt i on s'hi troba còmode.

L'alcalde de Salou, Pere Granados, va aprofitar l'ocasió per donar la benvinguda a tots els candidats, felicitant-los pels seus projectes socials i humanitaris. També va destacar «l'hospitalitat de Salou» i el fet que recentment ha estat reconegut com un dels municipis més feliços d'Espanya, sent el segon de Catalunya. També va subratllar «la importància d'implementar nous productes turístics amb la premissa que els residents se'n puguin beneficiar directament».