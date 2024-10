Torredembarra obre una consulta pública per a regular els habitatges d’ús turístic

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Del 14 d'octubre al 14 de novembre de 2024, l’Ajuntament de Torredembarra obre una consulta pública prèvia sobre l’elaboració d’una ordenança específica per regular els habitatges d’ús turístic (HUT) al municipi. Aquesta mesura s’emmarca en el Decret Llei 3/2023 de la Generalitat, que exigeix que municipis amb un alt percentatge de HUT, com és el cas de Torredembarra, ajustin el seu planejament urbanístic.

Actualment, Torredembarra compta amb més de cinc habitatges d’ús turístic per cada 100 habitants. La nova normativa busca equilibrar l’ús turístic d’aquests habitatges amb els drets dels veïns que hi viuen durant tot l'any, evitant conflictes de convivència.

Objectius de l’ordenança

L’ordenança proposada pretén compatibilitzar els usos turístic i residencial, establint «mesures clares per assegurar una convivència harmònica». Es vol regular l’obtenció de llicències urbanístiques i autoritzacions turístiques, que seran necessàries abans de l’obertura de nous HUT al municipi.

La regidora d’Activitats, M. Carmen Martín, ha explicat que «volem garantir que Torredembarra sigui un lloc agradable tant per viure-hi com per visitar-la. Els habitatges d’ús turístic han estat una oportunitat per atraure un tipus de turisme diferent, però també han generat problemes de convivència que cal abordar. Amb aquesta consulta pública, volem recollir les opinions de tots els ciutadans i ciutadanes, així com de les entitats afectades, per trobar un equilibri entre el gaudi dels visitants i la qualitat de vida dels veïns».

Com participar en la consulta pública

Els veïns, veïnes i entitats interessades poden participar en la consulta enviant les seves aportacions a l’adreça hut@torredembarra.cat del 14 d’octubre al 14 de novembre de 2024.

L'Ajuntament espera que aquesta participació ciutadana ajudi a «millorar el procés de convivència entre els usos turístics i residencials al municipi». Un cop recollides les aportacions, seran estudiades per la comissió d’estudi i treball per elaborar la proposta definitiva d’ordenança, que es presentarà al ple municipal per a la seva aprovació. Posteriorment, hi haurà un període d’informació pública amb possibilitat de presentar al·legacions.