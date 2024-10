Soroll, molèsties i inseguretat, Roda de Berà acusa l'increment de trànsit de trens pel municipi

Imatge del pas d'un tren per Roda de Berà.Cedida

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Ahir, l’alcalde de Roda de Berà, Pere Virgili, va trametre una nova carta a Antonio Carmona, director de Rodalies de Catalunya, i a la prefectura de l’àrea de manteniment d’Adif. En la missiva, l’alcalde els hi detalla les conseqüències que estan patint les rodenques i els rodencs per l’increment del trànsit de trens per la línia de l’interior.

Actualment, més d’una cinquantena de convois, de passatgers i de mercaderies, travessen el nucli urbà del municipi. «Aquest increment suposa que les barreres del pas a nivell quedin baixades moltes hores al dia, i a més, s’ha detectat que resten baixades durant diversos minuts després del pas dels trens, o fins i tot, en alguns casos, sense que cap tren hagi passat», explica l’alcalde a la carta.

Aquest fet, estaria provocant situacions de greu risc, ja que, impacientades, algunes persones creuen de forma imprudent per sota les barreres del pas a nivell. Per això, a la carta, es demana a Adif que durant els mesos que duri l’afectació es pugui reforçar la seguretat amb la figura d’un guardabarreres.

Un altre punt a tenir en compte, diu la carta, és la velocitat elevada a la qual els trens circulen al seu pas pel nucli urbà «aquesta afecta amb les vibracions als habitatges més propers, per la qual cosa sol·licitem una reducció de la velocitat, especialment a la zona d’afectació del baixador», demana Virgili. Per altra banda, també es reclama que es limiti l’ús de la botzina al mínim imprescindible que estableixi el protocol de seguretat, atès que està provocant moltes molèsties.

Finalment, un dels murs del pas a nivell està en molt mal estat des de fa setmanes, i es demana a Adif que el pugui arranjar per evitar que els usuaris creuin les vies per aquest punt.

Continua la negativa de Renfe

Amb la celebració aquesta setmana d’una nova reunió d’alcaldes i alcaldesses amb Renfe i la Subdelegació del Govern de l’Estat, durant la qual els batlles continuen reclamar noves millores en el Pla alternatiu de transport, Pere Virgili va tornar a demanar que més trens dels que circulen per Roda de Berà puguin aturar-se al baixador.

«Estem patint el soroll i les molèsties de les obres al túnel de Roda de Berà, l’increment del trànsit de trens per la línia de l’interior, i només demanem que mentre durin els treballs les rodenques i els rodencs puguin tenir l’opció d’agafar el tren al nostre baixador. No creiem que sigui una petició desmesurada», diu l’alcalde. Tanmateix, la negativa de Renfe i d’Adif continua i, «de moment», segons va assegurar Carmona a Virgili, «no poden atendre les peticions de l’Ajuntament».