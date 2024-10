Un ‘Rusiñol’ de 1905 que encara ens interpel·la

Publicat per Cristina Serret Verificat per Creat: Actualitzat:

El bon policia es va estrenar l’any 1905 al Teatre Romea de Barcelona, La peça, escrita per Santiago Rusiñol, no va agradar gens a la crítica de l’època, i va ser considerada una peça menor i intranscendent. El text era una comèdia satírica en dos actes que explicava les peripècies de dos amics, el Josep i l’Anton.

Per guanyar-se la vida, el primer accepta una feina de policia, però el seu caràcter bonhomiós i innocent fa que li sigui difícil complir les ordres i enfrontar-se als delinqüents. Per salvar la feina, maquinen un pla: l’Anton es farà passar per lladre, i el seu amic el detindrà amb gran eficàcia. Però, és clar, res no sortirà com estava previst.

Més de cent anys després de la seva estrena, El bon policia ha estat recuperada pels actors Ricard Farré i Arnau Puig, «Buscàvem textos clàssics del repertori català i, quan vam llegir aquesta obra, va ser com un amor a primera vista. Tenia tot el que buscàvem: humor, temes que ens interessaven, i la possibilitat de fer les transformacions necessàries per representar-la només amb dos actors. Perquè, tot i que en l’obra original hi ha 20 personatges, l’hem treballat per representar-ne 11 entre tots dos», explica l’Arnau.

Els temes que tant van interessar els dos intèrprets van ser, en primer lloc, «el fet que els dos homes protagonistes formen una pseudofamília, que inclou els fills d’un d’ells». També la crítica de fons, «perquè l’obra de Rusiñol parla de l’arbitrarietat de la justícia i de les poques garanties que de vegades ofereixen els sistemes judicials». Finalment, i no menys important, també els va agradar «pel tractament del llenguatge, tant pel que fa al vocabulari com a les bromes lingüístiques».

En aquest sentit, Farré i Puig, que també són responsables de l’adaptació i la dramatúrgia, han optat per respectar el to i el vocabulari de Rusiñol. D’aquí que, tal com explica l’Arnau, «el públic necessita els tres o quatre primers minuts per adaptar l’orella al que està escoltant».

Bona part dels valors que el duet d’actors va saber veure en la peça són, precisament, les raons per les quals va ser tan mal rebuda en la seva estrena: «D’una banda, aquesta pseudofamília formada per dos homes no es va acabar d’entendre. Després, tampoc va agradar el fet que la policia no en surt gaire ben parada. I hi ha un personatge, que és un anarquista, que, en canvi, se’n surt bastant bé, i en aquella època, començava a haver atemptats comesos per aquest col·lectiu».

Per tot plegat, l’Arnau considera que, amb la mirada del segle XXI «l’obra encara ens interpel·la, ens fa riure i ens fa pensar». El bon policia es representarà aquest dissabte, 12 d’octubre, al Centre Cultural del Catllar. Les entrades, que tenen un preu de 5 euros, estan disponibles a la pàgina web d’Entràpolis (www.entrapolis.com).

La programació de la temporada de teatre al Centre Cultural del Catllar continuarà amb El vestit pop de l’emperador, de La Roda Produccions (9 de novembre) i Dirrrty Boys, de Las Bestias (14 de desembre). El primer és un espectacle familiar basat en el popular conte infantil. Dirrrty Boys, per la seva banda, té com a punt de partida un crim real que van cometre dos nens de deu anys l’any 1993 a Liverpool. Les entrades per a tots dos espectacles també estan a la venda.

Aquesta programació és fruit del treball de l’associació La Catllarenca, que va començar a col·laborar amb l’Ajuntament del Catllar en la programació d’esdeveniments culturals a principis d’any, centrant-se sobretot en l’àrea de teatre.