La renovada carretera entre el Catllar i Tarragona facilita el trànsit de vianants

Anar caminant des del Catllar fins a les urbanitzacions de Llevant de Tarragona ja és possible. Així ho ha remarcat orgullós l’alcalde catllarenc, Xavier Canadell, a la inauguració de la carretera TP-2039 renovada. Aquesta via connecta la urbanització de Boscos i Monars amb les dels Cocons i Mas Blanc, per ella transiten vora 2.200 vehicles al dia, segons dades aportades per la Diputació de Tarragona.

Aquesta setmana han culminat els treballs que s’han allargat durant un total de vint-i-cinc mesos amb una inversió de 4,9 milions d’euros de la diputació tarragonina. Com a resultat, la nova carretera compta amb una calçada de 8 metres, tres noves rotondes i diverses parades d’autobús abans inexistents.

Un altre dels punts importants és la nova rotonda construïda al costat del cementiri del Catllar, la qual canvia una estructura lateral per una central i incorpora diversos passos de vianants per millorar la seguretat de la zona. Noemí Llauradó, presidenta de la Diputació de Tarragona, afirma que aquestes són unes obres que «enforteixen el caràcter metropolità de la regió». La presidenta assegura que aquesta execució ha estat «una prioritat» per l’ens que lidera, ja que permet «millorar la seguretat i el benestar dels veïns i veïnes que fan servir aquest tram».

Llauradó ha remarcat el component sostenible que suposa aquest canvi, pel fet que la renovació permet la circulació en bicicleta o a peu per aquest vial i, a més, s’han augmentat i adequat les parades d’autobús en aquests cinc quilòmetres. De fet, l’augment de l’amplada de la via no cedeix pràcticament nou espais als cotxes, sinó que permet que durant tot el recorregut puguin transitar vianants, sigui per calçada pacificada o per voreres de nova construcció.

Així ho ha constatat també l’alcalde del Catllar, qui afirma que aquestes obres «beneficien especialment a la canalla que ara podrà anar caminant a l’escola». Com a reclam, el batlle ha apuntat a la necessitat d’augmentar la freqüència d’autobusos i millorar també la via que connecta el municipi amb l’estació de Perafort.

Per la seva part, l’alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, assegura que aquesta és «una infraestructura molt important perquè no només uneix Tarragona i el Catllar, sinó centenars de persones». El batlle ha reivindicat la importància d’obres com aquestes per «reforçar l’equilibri territorial i invertir en els municipis independentment de la mida o la població que tinguin». La presidenta de la Diputació ha notificat que la pròxima carretera que patirà una adequació similar a aquesta serà la T-203, que connecta la Riera de Gaià amb el Catllar.

Entrebanc a les obres

La part tarragonina d’aquesta adequació va patir un important entrebanc durant els aiguats de Santa Tecla de 2022, produint-se considerables danys a les obres mentre aquestes actuaven a la urbanització de Boscos. Els responsables dels treballs asseguren que s’ha destinat aproximadament un milió d’euros al total de l’import per restaurar serveis afectats. Com a exemple, es van haver de reparar 1.500 metres de clavegueram i diversos metres de línia de tensió.