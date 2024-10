Declaren culpables els dos homes acusats de matar-ne un altre a Salou el 2022

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

El jurat popular ha declarat culpables els dos homes acusats de matar-ne un altre el novembre de 2022 a Salou. En la lectura del veredicte feta aquest divendres a l'Audiència de Tarragona, el tribunal ha considerat que un dels acusats va ser l'autor principal del crim, ja que va ser qui va apunyalar la víctima, i que el segon en va ser còmplice. Per això, la fiscal ha mantingut la petició de 16 anys de presó per al primer i ha baixat la pena de 12 a 7 anys de presó per al segon.

En ambdós casos, s'ha tingut en compte l'atenuant d'embriaguesa. Una de les defenses també ha demanat que es valori l'atenuant per reparació de danys, en haver-se dipositat 30.000 euros de responsabilitat civil. El judici ha quedat vist per sentència.