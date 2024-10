Constantí es prepara per celebrar la festa més terrorífica, 'Castalloween'

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

La tarda-nit del 31 d’octubre, vigília de Tots Sants, el Pavelló Poliesportiu de Constantí acollirà diverses activitats festives per gaudir de la nit més terrorífica de l’any amb la celebració d’una nova edició de la festa Castalloween.

A les 18.30 hores s’obriran les portes del Passatge del Terror, que aquest any tindrà dues modalitats: un passatge de caire familiar, de 18.30 a 20.30 hores, i un passatge de terror extrem, només per a adults, de 20.30 a 21.30 hores. L’entrada individual té un preu de 3 euros, mentre que l’entrada familiar costarà 6 euros. Els accessos al Passatge del terror es faran per la porta del carrer Centcelles.

Cap a les 21 hores s’obriran les portes del Pavelló Poliesportiu, per l’avinguda Onze de Setembre, i començarà un sopar de motxilla. A les 23 hores començarà el gran ball terrorífic amb una sessió musical a càrrec del DJ Jordi Alcañiz.

La venda d’entrades per al Passatge del terror i les inscripcions del sopar del motxilla s’han de fer a l’OAC del carrer Sant Pere 49, des del dimarts 15 d’octubre fins al divendres 25 d’octubre, els matins, de 9 a 14 hores. I els dimarts 15 i 22 d’octubre, també en horari de tarda, de 16.30 a 18.30 h. El preu del sopar de motxilla + gran ball terrorífic és d’1 € solidari per persona i el preu només del ball terrorífic és de 5 € (entrada individual) i 10 € (entrada familiar).

II ruta 'Constantí misteriós'

La celebració del Castalloween s’allargarà fins al dissabte 2 de novembre amb la II Caminada Constantí misteriós per descobrir les històries més ocultes del municipi. Les inscripcions es podran fer a partir del 21 d'octubre a l'OAC del carrer Sant Pere 49, de 9 a 14 h. El preu és 1 € solidari per persona.