Apareix un voltor desorientat en un carrer de Torredembarra

Un voltor, una au rapinyaire que no és comú a la Costa Daurada i molt menys en llocs tan urbanitzats i propers al mar com la ciutat de Torredembarra, va aparèixer aquest dimecres al matí una mica desorientat per un carrer del municipi.

L’ocell descansava en plena carretera i va captar l’atenció d’alguns dels conductors que circulaven per la zona, que fins i tot van gravar l’animal mentre passaven, molt a prop, amb el seu cotxe. El voltor, que es trobava aparentment desorientat, no va fer cap moviment en passar el vehicle.