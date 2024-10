Salou es converteix en l’epicentre del concurs Míster RNB Espanya

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Salou es transforma aquesta setmana en l’escenari principal del concurs Míster RNB Espanya. L’esdeveniment, que reunirà els millors candidats de totes les províncies d’Espanya, culminarà aquest dissabte amb la final a l’Hotel Alannia a partir de les 21:30 hores. El jurat tindrà la responsabilitat d’escollir els representants d’Espanya per als certàmens de bellesa internacionals més prestigiosos.

L’alcalde de Salou, Pere Granados, va ser l’encarregat de lliurar, ahir al migdia, les bandes als 52 aspirants en un acte celebrat al Passeig Jaume I, davant el monument al Rei Jaume I. Granados va expressar el seu orgull pel fet que «la ciutat hagi estat escollida per tercera vegada per acollir aquest prestigiós certamen».

Durant la seva intervenció, l’alcalde va remarcar que els candidats a Míster Espanya «destaquen no només per la seva bellesa externa, sinó també per la seva bellesa interna, com hem comprovat en la seva formació personal i acadèmica i també el compromís social».

El batlle també va afegir que aquest esdeveniment no només reforça la imatge de Salou, sinó que també reflecteix la història i l’encant de la ciutat, recordant que «aquest enclavament, a més de la seva bellesa, té una gran càrrega històrica, com ha estat la sortida del rei Jaume I cap a la conquesta de Mallorca».

Des del consistori salouenc destaquen que «aquest esdeveniment també representa una gran oportunitat per a Salou, reafirmant la seva posició com a destinació preferida per a l’organització d’esdeveniments de gran rellevància i projecció».

Els candidats ja estan gaudint d’un intens programa d’activitats lúdiques i socials, dissenyat per donar-los a conèixer la ciutat i enfortir els vincles entre ells. A més de la competició, un dels aspectes clau d’aquest certamen és el compromís social dels participants.

Cada aspirant presenta un projecte personal amb un fort component social o humanitari, un element cada vegada més rellevant en el món de la bellesa. Molts d’ells tenen una implicació significativa en projectes socials que aborden qüestions com l’ajuda a persones vulnerables o la protecció dels animals i del medi ambient.