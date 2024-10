Salou comença les obres per la construcció d’un dipòsit pluvial soterrat a l’avinguda Carles Buïgas

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Salou iniciarà la setmana vinent les obres de construcció d’un dipòsit retenidor d’aigües pluvials a l’avinguda de Carles Buïgas, que compten amb el finançament dels Fons Next Generation.

Per aquest motiu, la mobilitat quedarà afectada de manera que s’adaptarà la circulació de vehicles a la cruïlla de l’avinguda Carles Buïgas, amb els carrers Murillo, Amposta i Montblanc.

Respecte a la xarxa de transport regular i discrecional, els autobusos es derivaran pel carrer Falset, sortida per Torremolinos i l’avinguda Pompeu Fabra. També es contemplen afectacions a la distribució urbana de mercaderies i al servei urbà de neteja i recollida de residus.

L’obra consisteix en un dipòsit pluvial soterrat, amb una capacitat d’uns 1000 metres cúbics d’aigua, que tindrà com a funcions principals la retenció de la pluja acumulada, per minimitzar les inundacions al carrer i evitar, també, la sobrecàrrega del col·lector, construït a la fase 1.

L’aigua acumulada es tirarà a mar pel calaix que ja hi ha a l’avinguda. No obstant, en un futur, es preveu que es pugui reaprofitar amb finalitats de drenatge sostenible, per regar i fer tasques de neteja; el que es coneix com un sistema urbà de drenatge sostenible (SUD).

Es preveu que les obres estaran finalitzades dins del primer semestre de 2025.