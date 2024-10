Torna la Fira de la Cervesa Artesana de Torredembarra

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

La XIII Fira de la Cervesa Artesana de Torredembarra es durà a terme del 18 al 20 d’octubre, a la plaça del Castell. El divendres a la tarda, durant tot el dissabte i diumenge fins al migdia hi haurà estands de cervesa artesana, foodtrucks, futbolí, activitats infantils i música en viu.

En total, hi prendran part 12 productors, principalment de Catalunya, que portaran la seva cervesa artesana perquè els assistents descobreixin noves varietats i gustos. L’accés a la fira serà gratuït, però si es vol tastar la beguda, s’haurà de comprar el got de la fira per 1 €.

Aquest esdeveniment l’ha organitzat l’Ajuntament, a través de la Regidoria de Turisme i Comerç. La regidora de Turisme i Comerç, Jovita Baltasar, ha destacat la importància de la fira com un esdeveniment que ajuda a dinamitzar el municipi fora de la temporada turística.

«Organitzar aquesta fira durant el mes d’octubre ens permet mantenir una oferta atractiva per a residents i visitants, contribuint a desestacionalitzar el turisme i potenciar el comerç local durant els mesos de menys afluència. És una oportunitat per gaudir del nostre patrimoni i la gastronomia en un ambient festiu i familiar», apunta Baltasar.

Les productores de cervesa que hi participaran són: Cervesera del Poblenou (Barcelona), Kibus Cervesers (Olost), Red Hop (Salomó), Ona (Vila-seca), Clandestines (Montferri), Rustika Bufona (Escaladei), La Renaixença (Espluga de Francolí), Espina de Ferro (Vilanova del Camí), Bripau (Sant Pere de Riudebitlles), Seelen (Vencillón), La Canetenca (Canet de Mar) i Comic Beer (Cardedeu).