Comencen les obres per a instal·lar pistes de pàdel a la Pineda

L’Ajuntament de Vila-seca ha iniciat les obres per tal de d’instal·lar pistes de pàdel a l’entorn del pavelló municipal d’esports de La Pineda. Amb un cost d’adjudicació de 152.646 euros, les obres consisteixen en la construcció de dues pistes de pàdel amb la il·luminació corresponent a la part posterior del pavelló. Aquestes pistes disposaran de la pre instal·lació per tal que puguin ser gestionades intel·ligentment mitjançant una aplicació.

Des del consistori recorden que aquestes obres es van haver de tornar a licitar fa uns mesos, ja que l’empresa que va rebre l’adjudicació es va retirar poc abans de començar l’obra.

D’altra banda, aquest estiu van començar les obres de renaturalització dels espais costaners de la platja de la Pineda, una obra pressupostada en 499.993 euros finançada pels Fons Next Generation. El projecte ha de permetre la plantació d’espècies arenícoles sobre la platja per recuperar zones de dunes, possibilitar plantacions al voltant de les guinguetes i a les zones enjardinades del passeig marítim, així com la construcció d’una pèrgola per a confort climàtic a la zona del parc dels Prats.

L’obra, que s’allargarà fins a la primavera, ha quedat enllestida a la zona de la platja del Racó, amb la instal·lació de passeres de fusta per a vianants.