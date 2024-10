Torredembarra amplia la Ruta dels Tions aquest Nadal

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Després de l'èxit de l'any passat, l'Ajuntament de Torredembarra, a través de la Regidoria de Turisme i de Comerç, tornarà a organitzar aquest Nadal l'activitat Ruta dels Tions per Torredembarra, una iniciativa lúdica i familiar que va ser molt ben rebuda pels veïns i visitants. Aquest any, es convida les entitats i associacions locals a participar-hi per ampliar aquesta activitat nadalenca i fer-la més participativa.

En la seva primera edició, la ruta va permetre descobrir 15 tions tematitzats, inspirats en personatges emblemàtics del municipi, repartits per diversos carrers de la vila. Enguany, es vol ampliar l'experiència amb la col·laboració de les entitats locals. La regidora de Turisme i Comerç, Jovita Baltasar, ha explicat que «volem que aquesta activitat es consolidi com una tradició nadalenca que impliqui tot el municipi, fent partícips a les entitats i associacions per donar vida a nous tions».

Totes les entitats i associacions del municipi estan convidades a tematitzar el seu propi tió, amb una decoració que reflecteixi la seva activitat o història, i podran assignar-li un nom. Cada entitat interessada a participar s'encarregarà de proporcionar i decorar el seu tió, mentre que l’Ajuntament es farà càrrec de la promoció de l'activitat.

La Ruta dels Tions s'iniciarà el 5 de desembre i es prolongarà fins a principis de gener de 2025. Les entitats interessades han de comunicar-ho abans del 21 d'octubre enviant un correu a turisme@torredembarra.cat amb el nom de l'entitat i una descripció del tió que volen tematitzar. Els tions tematitzats es podran portar a l'Oficina de Turisme (Pg. Rafael Campalans, 10) abans del 18 de novembre, de dilluns a divendres, de 9 a 14 h.