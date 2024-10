La Pobla de Mafumet es prepara per celebrar una nova caminada popular

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

L’Ajuntament de la Pobla de Mafumet està ultimant els detalls per a la celebració d’una nova edició de la caminada popular, que tindrà lloc al municipi aquest proper diumenge al matí. Serà a partir de les 9 h quan els participants prèviament inscrits es donin cita al Parc de les Pobles per procedir a l’habitual lliurament de la bossa d’avituallament i l’escalfament previ a l’inici de la passejada pels itineraris saludables que transcorren per l’entorn natural del poble.

Així, la caminada popular s’adaptarà a tots els seus participants amb circuits de 3, 5 i 10 quilòmetres, per fer possible que tothom pugui gaudir de la jornada esportiva al seu ritme i d’acord a les seves possibilitats. A més, el recorregut comptarà amb l’acompanyament al llarg de tot el circuit de l’agrupació local de voluntaris de Protecció Civil, que garantiran el correcte desenvolupament d’una caminada plenament consolidada en el calendari d’activitats populars que al llarg de l’any tenen lloc a la Pobla de Mafumet.

Les persones interessades a participar d’aquesta nova caminada popular encara s’hi poden inscriure. El termini estarà obert fins a aquest proper dimecres, tant de manera presencial a l’Ajuntament (de 10 a 14 h) com a través de la pàgina web municipal.

Amb aquesta acció, la regidora d’Esports de l’Ajuntament pobletà manté el seu compromís de fomentar un estil de vida actiu i sa entre la seva població. Aquesta política municipal es veu completada amb l’organització d’activitats esportives de tota mena i per a tots els nivells: des de la caminada popular a la bicicletada popular, passant per campionats de pàdel o futbol sala, el cross del Lledó, sessions d’aquagym i d’aquazumba, així com una àmplia i variada oferta d’activitats que tenen lloc a les instal·lacions esportives municipals, amb les piscines cobertes, el Complex Esportiu Municipal i el Pavelló com a epicentre de l’activitat esportiva quotidiana dels pobletans.