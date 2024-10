Una firma australiana vol invertir a la planta de metanol de Repsol al Morell

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

El fons australià IFM, accionista de Naturgy, estaria interessat a entrar com soci minoritari en el projecte de Repsol de construir una planta de metanol circular al Morell. Segons ha avançat el diari Expansión, la firma estaria interessada en una participació d’entre el 25% i el 35%.

El projecte Ecoplanta suposaria la primera planta de valorització de residus urbans sòlids a metanol circular de l’estat i la major d’aquestes característiques d’Europa.

A més, suposa una de les inversions més importants de la companyia petroliera. Aquesta iniciativa es preveu operant l’any 2028 i processarà al voltant de 400.000 tones de residus procedents dels municipis propers.

Això els hi permetria produir al voltant de 240.000 tones de metanol circular. Amb aquesta tecnologia, Repsol convertiria les deixalles en nous materials i biocombustibles.

En un primer moment, Repsol projectava aquesta inversió juntament amb les empreses Agbar i la canadenca Enerkem. No obstant això, caiguda de la primera, ha obligat la petroliera a buscar altres socis per fer front a una inversió de 800 milions d’euros aproximadament. Inicialment, aquest projecte estava previst per 2026, però Repsol va decidir aturar les seves inversions a Espanya per la «incertesa fiscal».