El Centre de suport per a persones amb autisme estrena noves activitats a Tarragona i Salou

El Centre de suport per a persones amb autisme (TEA), que gestiona l’associació Todos En Azul, ha iniciat la temporada 2024-2025 amb nous tallers i activitats. La principal novetat del centre de Torreforta és la nova piscina de boles interactiva i amb il·luminació, mentre que al Jardí Botànic de Salou s'hi programaran nous tallers mensuals d'hipoteràpia, teràpia canina i musicoteràpia.

El president de Todos En Azul, Juan José Caravaca, explica que l'antiga piscina de boles s'ha renovat i ara és «una piscina més interactiva i il·luminada, amb pilotes transparents, que crida molt l'atenció dels nens i nenes amb TEA». Caravaca descriu aquest indret com «un espai sensorial amb tranquil·litat, on els infants poden interactuar amb les boles i els llums».

Una de les coordinadores del Centre de suport, Priscila Trujillo, assenyalat que aquest espai «funciona molt bé com a zona d'autoregulació; el fet que les pilotes siguin transparents i tinguin aquestes llums de colors, el que fan és transformar aquest espai en una zona molt més sensorial».

El centre de Tarragona també estrena enguany una llum ultravioleta, que s'utilitza per a activitats molt sensorials com la de pintura amb fluorescents.

Tallers amb animals a Salou

Una altra de les novetats d'aquesta temporada seran els tallers mensuals amb animals. El passat 13 de setembre, van arrencar les dues primeres sessions del Taller d'hipoteràpia al Jardí Botànica de Salou. El taller va resultar un èxit: «Els nens van sortir d'allí molt relaxats. L'experiència de muntar, tocar, raspallar i acariciar el poni és molt bona, ja que l'energia i l'escalfor que desprèn el cavall ajuda a l'autoregulació de l'infant, a banda de múltiples beneficis a nivell motriu (presa de consciència del propi cos), a nivell cognitiu, a nivell d'autoestima», indica Trujillo.

Aquest mes d'octubre també s'estrenarà un taller de teràpia canina. Priscila Trujillo explica que aquest «és un taller amb animals assistits que no només dona l'opció als infants amb autisme a tenir contacte amb els gossos, -amb els múltiples beneficis que això comporta-, sinó que els ajuda a perdre la por d'estar al costat de l'animal, encara que no el toqui, per aquells infants que presenten temors a gossos o animals».

La tercera novetat del centre de Salou serà un taller mensual de musicoteràpia, que serà un altre estímul pels nens i nenes amb Trastorn de l'Espectre Autista (TEA).

Altres activitats

D'altra banda, el Centre de suport per a persones amb autisme de Tarragona repetirà les activitats amb més èxit de la temporada anterior: sortides a la piscina adaptada de Riu Clar, tallers de ioga amb família, el taller de perruqueria adaptada, jocs o manualitats.

Les inscripcions per a properes sessions es poden fer a través del telèfons: 662119830 o 613081781.