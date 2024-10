Més de 400 persones es reuneixen al Summit per la lluita contra l’ictus

Publicat per Cristina Cuadrat Gonzalez Verificat per Creat: Actualitzat:

El rooftop Summit de l’Hotel Olympus Palace de Salou va reunir ahir més de 400 persones per recaptar fons en un sopar benèfic per la lluita contra l’ictus. Personalitats del territori, del món polític, cultural, social i esportiu de la zona, així com representació de professionals sanitaris es van donar cita en una jornada solidària que va comptar amb parlaments com el doctor Xavier Ustrell, cap de servei de neurologia de la Unitat d’Ictus de l’Hospital Joan XXIII de Tarragona, que explicava que «a la demarcació de Tarragona es detecten 1.600 afectats d’ictus cada any, dels quals 700 casos són urgents i 100 o 200 complexes».

Alhora, Ustrell destacava que «Catalunya té un sistema sanitari fort on som referents internacionals en aquesta patologia i Tarragona s’inclou dins d’aquests centres de referència», però alhora reclamava que «des d’aquí no podem oferir un tractament complet per aquests pacients i molts cops, de nit, s’han de traslladar a altres hospitals».

En aquest sentit, el cap de servei de neurologia de la Unitat d’Ictus de l’Hospital Joan XXIII va demanar als alts càrrecs «treballar per l’assistència, perquè és en benefici de tots». La radiografia d’Ustrell va anar acompanyada de diversos testimonis, com el d’un company de professió, Xavier Bobé, metge de família que, durant la seva trajectòria, va treballar durant 6 anys al Centre d’Atenció Primària de Salou. Bobé va demanar «més logopedes a nivell públic perquè tothom hi tingui accés i més recursos per a la fase aguda i el post-ictus».

Altres testimonis que van compartir la seva experiència van ser l’arquitecte tècnic reusenc i expert en Modernisme Josep Maria Buqueras, i el jugador de pàdel i número 1 de Catalunya, Tonet Sans. Ambdós van agrair el tracte rebut als serveis de neurologia dels hospitals que els van atendre.

Per la seva banda, Gil Cristià, en representació de l’Hotel Olympus, va voler agrair a «totes aquelles persones que han col·laborat en la fila zero» destacant també que «m’omple d’orgull la predisposició de tothom en sumar-se a aquesta festa de la solidaritat. Fa molt de goig veure avui els 1.600 metres quadrats del Summit amb aquest suport».

El vessant gastronòmic del Sopar Benèfic per l’Ictus va comptar amb uns cuiners d’excepció que van col·laborar en la causa solidària: Pep Moreno, Ferran Cerro, Moha Quach, Sergi Palacín, Adan Sáez i Jose Ángel Bueno.