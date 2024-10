L’habitatge de 23 veïns de la Pobla de Mafumet, en risc per una estafa

Publicat per Álvaro Rodríguez Verificat per Creat: Actualitzat:

Un total de 23 veïns i veïnes de l’avinguda Mina de Madró de la Pobla de Mafumet han rebut, des de fa tres mesos, una ordre de desnonament. Segons relata un dels afectats, els llogaters i llogateres van rebre fa tres anys que els habitatges que havien pagat durant anys estaven embargats. Des d’aquest moment, els blocs 2, 4 i 6, construïts el 2018, de l’esmentat carrer van passar a les mans de la Sareb.

José Ruzafa, portaveu del veïnat afectat, explica que «durant aquest temps han estat lluitant per regular la seva situació», tot amb la tranquil·litat que «podrien arribar a un acord amb un banc que és de titularitat pública». No obstant això, després d’anys sense resposta, van rebre l’ordre de desnonament i es van veure obligats a contactar amb un equip d’advocats i el Sindicat de l’Habitatge de Reus per tal de trobar les vies per la seva detenció.

Guillem Jové, portaveu del sindicat, detalla que «un problema amb la promotora dels pisos va deixar aquests sense propietari i els veïns que els ocupaven no figuraven com a llogaters». Va ser en aquest moment, quan la Sareb va embargar els habitatges, deixant a les famílies en una situació irregular fins ara.

Jové, explica que «aquests casos són habituals», al·legant que la Sareb «ha intentat buidar diversos habitatges per tornar-los al mercat privat». Davant això, des de l’organització han iniciat els tràmits per «exigir una negociació amb el banc dolent per tal que els veïns puguin quedar-se».

Jové expressa que «compten amb la confiança en el fet que la Sareb acabarà accedint a seure i negociar», tot remarcant que «no acceptaran cap resposta que no sigui un lloguer social per tots els afectats i afectades».

Per la seva part, José Ruzafa assegura que la situació de la majoria de veïns és de por, ja que «no saben en quin moment es pot produir el desnonament». El portaveu afirma que «molts veïns han intentat trobar una altra opció d’habitatge, però la situació del mercat actual dificulta molt qualsevol alternativa digna». En aquesta línia, relata que «les famílies que habiten aquests blocs han fet la seva vida a la Pobla i no es plantegen marxar».

L’Ajuntament amb la causa

Davant d’aquesta situació, l’Ajuntament de la Pobla de Mafumet ha convocat un ple extraordinari d’urgència per tal d’aprovar un acord en suport a les famílies. En aquest, s’ha votat de manera unànime «demanar una negociació col·lectiva amb la Sareb per arribar a una proposta de lloguer social o de venda dels pisos que ocupen».

Així mateix, el consistori s’ha compromès a «instar a les administracions que adoptin mesures de resposta als veïns» i «demanar a la Sareb que se sol·liciti la suspensió del desnonament de manera immediata». Per la seva part, l’alcalde de la Pobla de Mafumet, Joan Maria Sardà, ha qualificat la situació «d’estafa» i ha remarcat que «els veïns afectats no són okupes». El batlle ha expressat el «màxim suport del consistori per arreglar aquesta situació».