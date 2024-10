A licitació el projecte d’ampliació del pati de l’Institut-Escola L’Agulla del Catllar

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

La junta de govern local de l’Ajuntament del Catllar ha aprovat el plec de clàusules per a la licitació de les obres del projecte d’ampliació del pati de l’Institut-Escola L’Agulla del Catllar. El pressupost base de licitació és de 328.876,92 euros (IVA inclòs) i la durada de l’execució de les obres, de 4 mesos. Es tracta d’una de les obres més importants que vol tirar endavant el consistori catllarenc durant aquest mandat.

Els treballs consistiran en l'excavació i moviment de terrenys, la construcció de murs de contenció i els treballs d'estructures de formigó, pavimentació i revestiment de terres, instal·lació de canonades d'aigua i de desguàs i baixa tensió.

La licitació del contracte consta publicada a la plataforma de Serveis de Contractació Pública i el termini per presentar ofertes finalitza el proper 17 d’octubre.

Estudi per a la base de laminació de la Quadra de Manous

La junta de govern també ha adjudicat a l’empresa INVALL SA la redacció de l’estudi previ per a la definició de les zones inundables de de la urbanització de la Quadra de Manous per 15.669,50 euros (IVA inclòs). Aquest tràmit és imprescindible per poder construir una bassa de laminació que solucionarà els problemes d’inundacions que pateix aquesta urbanització a causa d’estar situada a la capçalera del Barranc de la Móra.

Nou pàrquing i treballs en el camí dels Pallaresos

També s’ha va aprovat el plec de clàusules per a la compravenda del terreny destinat a pàrquing a la zona de la Torre d’en Guiu amb l’objectiu de pal·liar la manca de places d’aparcament en aquesta zona del municipi. El terreny ha de tenir d’una superfície no inferior a 3.000m2, dels quals es podrien obtenir un mínim d’unes 120 places d’aparcament. També cal que sigui propera al mateix temps complex lúdic-esportiu La Torre d’en Guiu i al nucli antic i en concret a la Plaça de la Vila i comunicada amb el sistema viari principal de titularitat municipal, per tal de garantir el trànsit tant dels vehicles com dels vianants. Les proposicions econòmiques han de ser com a màxim de 18.000 euros per part del propietari.

Per altra banda, l’Ajuntament del Catllar ha adjudicat els treballs de desbrossada i adequació del camí de Pallaresos, que forma part de l’inventari de camins del Catllar i en el qual s’està actuant des de l’any passat. Les accions a realitzar en el camí de Pallaresos són la desbrossada amb mitjans mecànics i manuals del traçat del camí i triturada de les restes vegetals en el propi terreny i/o gestió en abocador autoritzat. El cost total és de 13.939,20 euros.