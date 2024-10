Gerard Gené: «El canvi de format i ubicació de la Fira d’Entitats i Comerç va tenir una gran acollida i enguany repetim»

Publicat per Verificat per Creat: Actualitzat:

Com es presenta enguany la fira i les festes del Roser?

«La Fira, com diu el diccionari, és un conjunt d’instal·lacions recreatives i d’atraccions per les persones, però també una reunió anual de comerç. Agafant-nos a aquesta definició, nosaltres organitzem la Fira amb els dos vessants, el recreatiu, amb les atraccions i la part comercial, amb la fira d’entitats. I, pel que fa a les Festes del Roser, com és tradició, començaran amb la arribada al poble de la Mare de Déu i després tindrem tota una setmana plena d’activitats culturals».

S’han programat novetats?

«L’any passat vam traslladar la Fira d’Entitats i Comerç dins de la pista del Poliesportiu i aquest canvi d’ubicació i format va tenir una gran acollida i per aquest motiu repetim».

Per algú que no les hagi viscut mai, quins serien els actes que no es pot perdre?

«Tots els actes són importants. Des dels actes més tradicionals, com la rebuda de la Mare de Déu del Roser a llum dels fanalets que la mainada elabora, a les activitats més lúdiques com el Fot-li gasto que organitza l’Associació de Joves, on podrem gaudir de la música en directe. Sobretot us animem a visitar i passejar per la Fira de Comerç i Entitats, que es farà dissabte i diumenge a l’interior del Poliesportiu».

La fira és un aparador per a les entitats del municipi. Quin és el seu paper en la vida al poble, més enllà d’en dates assenyalades com aquesta?

«Des de fa molts anys, som un poble amb un gran teixit associatiu i totes són molt actives i organitzen moltes activitats: culturals, recreatives, esportives... i des de l’Ajuntament intentem sempre donar-hi suport. De fet, aquesta Fira es va crear per a fer l’aparador de les entitats i on poder donar a conèixer les activitats que desenvolupen a tots els convilatans».

La fira ha estat tradicionalment vinculada a la celebració de la fi de la collita de l’avellana. El sector encadena diversos anys de males collites i una situació crítica per la sequera. Com s’està vivint aquesta situació a Vilallonga?

«Efectivament, la Fira és la celebració del final de les collites. Anys enrere era de la vinya, després del préssec i els últims anys de l’avellana. I sí, la collita de l’avellana no passa el seu millor moment, la sequera viscuda els últims amb el canvi climàtic, el preu al qual es paga l’avellana als pagesos fa que el relleu generacional minvi i cada vegada veiem més trossos abandonats. No sé quin serà el futur, però crec que no serà gaire bo si no actuem!».

Explicava fa uns mesos que estaven a punt de remodelar els carrers Pere Virgili, Torrera i Sant Isidre. Ja han començat els treballs? I si no és així, quan ho faran?

«Ben aviat començaran les obres, ja ho tenim tot enllestit. Però abans de començar avisarem a tot el veïnat afectat i senyalitzarem la zona».

Quins altres projectes emprendran en les pròximes setmanes i mesos?

«Encara és aviat per parlar-ne... però en tenim uns quants que esperem que siguin ben acollits pels vilatans. La nostra finalitat és treballar per a ells».