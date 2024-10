La Canonja puja la taxa de la brossa però rebaixa l'IBI un 23%

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

En el ple ordinari celebrat ahir dijous 3 d’octubre, la Canonja ha aprovat la modificació de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost sobre béns immobles per reduir el tipus impositiu en un 23%. Com explica la regidoria d’Hisenda, Lidia Muñoz Granados, aquesta és una de les primeres accions que s’han pres per a poder frenar l’impacte que produirà a la ciutadania la pujada obligada de l’impost de la recollida i eliminació d’escombraries, l’any 2025.

I és que, en el mateix ple, la Canonja ha aprovat la modificació de l’ordenança fiscal que regula l’impost de la recollida i eliminació d’escombraries per donar compliment a l’article 11 de la Llei 7/2022, de 8 d'abril, de residus i sòls contaminats per a una economia circular que especifica que «els costos relatius a la gestió dels residus, inclosos els costos corresponents a la infraestructura necessària i al seu funcionament, (…), hauran de ser sufragats pel productor inicial de residus» i que «en el cas dels costos de gestió dels residus de competència local, (...), les entitats locals establiran, en el termini de tres anys a comptar des de l'entrada en vigor d'aquesta llei, una taxa (...) que reflecteixi el cost real, directe o indirecte, de les operacions de recollida, transport i tractament dels residus, (…).»

La regidora de Medi Ambient i Gestió de Residus, Glòria Virgili Gispert, explica que fins a l’últim moment les arques municipals han suportat el cost de la gestió de residus, «fins aquest any l’Ajuntament ha assumit el 64% del cost de la gestió de residus, recaient així només un 36% sobre el ciutadà, ara la llei ja no ens ho permet. El ciutadà haurà d’assumir el 100% del cost. Serà un increment significatiu, per això hem intentat minorar l’impacte amb la reducció de l’IBI».

Així doncs, a la Canonja, segons el carrer, es pagaven 68 o 91 euros de gestió de residus, imports que portaven congelats des de fa més de deu anys i ara, per donar compliment a la llei, es veurà incrementat el rebut a 187 o 250 euros, respectivament. Glòria Virgili especifica que això significa que, amb l’increment, als canongins el cost de la recollida, gestió i/o eliminació de residus els hi costarà 0’51 o 0’68 euros al dia.