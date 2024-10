L’Auditori Josep Carreras de Vila-seca estrena temporada amb 34 concerts programats

Publicat per Cristina Serret Verificat per Creat: Actualitzat:

Un total de 34 concerts, dels quals 10 són gratuïts, conformen la nova temporada 2024- 2025 de l’Auditori Josep Carreras de Vila-seca. La programació completa es va presentar aquest dimarts al mateix Auditori, amb la presència de la presidenta de la Fundació Auditori Josep Carreras, Manuela Moya; el director del Conservatori i programador de l’Auditori, Josep Solórzano i el director de la Franz Schubert Filharmonia, Tomàs Grau.

La nova temporada combina, com és habitual en el Josep Carreras, formacions i estils. Entre els noms propis d’aquesta temporada hi ha el del saxofonista i clarinetista Paquito D’Rivera, un referent del jazz, guanyador de 16 premis Grammy, que serà el protagonista de la Gala Benèfica del 13 de desembre. També s’acostarà fins a Vila-seca la cantant Beth, que oferirà un concert el 29 de novembre, en commemoració del Dia Internacional per a l’Erradicació de la Violència vers les Dones.

Els quatre de la Schubert

Aquesta temporada la Franz Schubert Filharmonia oferirà un total de quatre concerts a Vila-seca: tres al Josep Carreras i un al Celler. Aquest últim és, precisament, el que es farà aquest mateix divendres, i que portarà més de 80 músics a l’escenari per interpretar la Cinquena de Mahler.

Al desembre, la formació oferirà un concert amb les millors bandes sonores de Disney, i al gener la FSF estrenarà el que el seu director, Tomàs Grau, va definir com «un nou format», en què l’orquestra actuarà sota la direcció del primer violí. Finalment, el 29 de març, la FSF actuarà sota la direcció de Ton Koopman.

«Just la temporada que fa 80 anys, Koopman, que ha dirigit les millors orquestres del món a les millors sales del món, farà una residència artística a Vila-seca per fer els assajos i el concert, en el que segur que serà un dels grans moments de la temporada i de la nostra història com a orquestra», assegurava Grau.

També repeteixen al Josep Carreras formacions com el Quartet Gerhard, l’Ensemble vos Omnes, l’Ensemble Vila-seca o el Cor Scherzo, i té continuïtat el Cicle Joan Guinjoan, el qual acosta al públic els compositors del nostre territori. En aquesta ocasió s’hi han programat fins a nou concerts.

Un altre cicle propi del Josep Carreras és l’Auditori Jove, d’entrada gratuïta, i que portarà fins a Vila-seca formacions com la Jove Orquestra Intercomarcal (JOIC) que ja és tradició que ofereixi un concert per Nadal, o l’Orquestra de la URV. Actuarà també Jordi Forniés, artista vila-secà que obrirà la seva gira a l’AJC tot estrenant una selecció d’obres noves, acompanyat d’una formació cambrística de nou músics, dirigits per ell mateix.

Auditori de referència

«Oferim una de les programacions més estables i amb més volum del panorama musical de Catalunya, fet que converteix el Josep Carreras en un dels auditoris de referència del país», assegurava Solórzano en la roda de premsa de la presentació de la nova temporada. Les entrades ja es poden comprar a través d’internet (al portal https://entrades.vila-seca.cat).